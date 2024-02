Obra de García Márquez en polémica por concierto de Peso Pluma en Viña del Mar

La obra de Gabriel García Márquez como argumento

La filósofa y escritora mexicana Dahlia De La Cerda respondió al sociólogo en su columna en El País. En su argumentación, incluso el nombre del escritor colombiano Gabriel García Márquez se mencionó, pero antes de entrar en detalles sobre esto, la autora del texto titulado "En defensa de Peso Pluma: escuchemos a las juventudes que le cantan al narco" indica que "Peso Pluma, al igual que millones de jóvenes en México, no experimentó otra realidad. Es hijo de la militarización, de la guerra contra el narco y del fracaso del Estado en garantizar seguridad pública. Todos los productos culturales están influenciados por su época y su contexto. Todas las guerras y problemáticas sociales generan productos artísticos. ¿Por qué la guerra contra el narco debería ser la excepción?"

Falleció Carl Weathers, conocido por sus papeles en 'Rocky', 'Predator' y 'The Mandalorian'

Lea también: Los negocios de Michael Corleone, el único hijo vivo de Griselda Blanco

Para rebatir a Mayol, Dahlia De La Cerda recurrió a la obra de Gabriel García Márquez. Expone diversos elementos, como el papel del Estado en la cultura, las libertades artísticas, los límites de estas expresiones y la corrección política desde la perspectiva de la época en la que se publican las obras.

“Mayol habla del caso especifico del festival, de si es válido o no que el Estado invierta recursos públicos en amplificar discursos “delictivos” y, como veo que a Mayol le preocupan las infancias y por eso usa como ejemplo la pedófila, me pregunto también si la siguiente petición entonces será que se saque de las bibliotecas públicas o de los programas de estudios o de todos los espacios que estén gestionados por el Estado a Gabriel García Márquez por hacer apología a la pedofilia en sus “grandes obras”. Cito este extracto de El amor en tiempos de cólera: “Ya no era la niña recién llegada que él desnudaba pieza por pieza con engañifas de bebé: primero estos zapatitos para el osito, después esta camisita para el perrito, después estos calzoncitos de flores para el conejito, y ahora un besito en la cuquita rica de su papá”.