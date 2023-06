“El susto más tremendo que me he pegado en un show. Cuando me subí al carro después de que terminé, estaba escondido en el baúl del carro para una foto. Casi me mata del susto, y luego nos ayudó a salir, abrió camino y todo”, escribió Jara en su historia.

¿Quién era el hombre? En la corta grabación se puede apreciar que el hombre, quien padece síndrome de Down, es un gran admirador de la cantante y de su música, a esto, Jhon Jairo, que sería el nombre del fan responde a cada una de las preguntas de la artista y a su vez, la invita a su cumpleaños que es el próximo julio.

Antes de irse, Paola le pidió por favor, no la volviera a asustar y luego se despidieron. Los demás integrantes del staff de Jara se rieron y le desearon éxitos al hombre.