“Tenía mucha fe de que algo especial iba a suceder en este reality”: Stefany Zabaleta, ganadora de La Descarga

En el momento que se enteró de la victoria tuvo sentimientos encontrados: “Fue una noticia que me dio mucha alegría, antes de presentarme yo le encomendé esa presentación a Dios, llegué al hotel y empecé a llorar muchísimo”, cuenta, al tiempo que recordaba aquellas circunstancias que la hicieron perseverar, como su participación en la Voz Kids y en Yo Me Llamo.

Muchas personas se burlaron de ella, le decían que se dedicara a otra cosa y que no lo intentara nuevamente, “me decían usted no tiene cómo ganar, le falta mucho como artista, pero yo tomé la decisión de intentarlo por última vez, quería que las personas vieran que yo nací para ser una cantante profesional”, afirma con convicción la joven artista santandereana.

A sus 23 años recuerda que desde pequeña ha buscado su sueño a pesar de los obstáculos que se le han presentado, “con la constancia, perseverancia, amor y pasión muchas cosas se pueden lograr, las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos, no las personas, ni el mundo, las limitaciones son mentales”, dice.

Una soñadora en grande, que desde niña conoció la música por su papá, cantaba “Me has seducido” de la Hermana Glenda, “mi papá me descubrió y desde ahí él empezó ha dedicarme tiempo, me ponía a ensayar todos los días, a toda hora, en todo momento, siento que ese fue el éxito”, indica la ganadora sobre sus inicios en la música, cuando a los 11 años empezó a trabajar en Bucaramanga, impulsada por la difícil situación que vivía su familia como víctimas del conflicto armado.

“Como familia todavía estamos en el proceso de superar muchas cosas, mis padres siempre me intentaron dar lo mejor, pero como un medio de ayuda para mi familia, yo dije: vamos a mostrarle mi talento a unos empresarios”, su padre llevó el demo a una empresa, buscando un espacio en la industria y encontrando puertas cerradas.

Apoyada por un amigo guitarrista, la cantante, quien había recibido un no por respuesta, decidió seguir cantando sin importarle los comentarios negativos, “así me saquen, nosotros nos vamos después de que yo cante una canción. Empecé a cantar con mi compañero, me escucha un empresario y desde ahí empezamos a trabajar con él”, una gran enseñanza para las personas que generan prejuicios sin antes conocer las capacidades de los artistas.

Una de las 91 mejores cantantes de Colombia, de todos los realities de Caracol Televisión fue convocada como una de las grandes artistas del país, “me sentí privilegiada, honrada y bendecida. Ese proceso me ha beneficiado mucho porque ha formado mi carácter personal, me ha formado como la artista que soy ahora”, sostiene Stefany.

Dentro de las canciones que la han ayudado a romper las barreras mentales y a creer en ella está “Creo en mí” de Natalia Jiménez: ”Me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más, me han clavado en la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta, eso del cero a la izquierda no me va”, interpretó.

Para esta joven talento se vienen presentaciones en San Gil y el 14 y 15 de abril en Antioquia. “Yo siempre he dicho que todo depende de uno, son las ganas que uno le pone a las cosas, el empeño a partir de las enseñanzas que mi papá me dio, esas pautas musicales que él de pronto no aprendió en una academia, sino en la calle escuchando música”, concluye Stefany Zabaleta.