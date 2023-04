“Como DJ encontré una herramienta para inspirar a más personas”, así inició la historia de Diana Marcela Terán, una santandereana echada para adelante, que le ha sacado el ‘quite’ a la dificultades que desde niña han marcaron su vida.

A los 27 años, tomó la decisión de ‘sumergirse’ en un mundo musical, donde el protagonismo de las mujeres era opacado por el gran número de hombres que son referentes en este ámbito.

“Comencé de forma empírica, por medio de mi hermano que también es DJ. Él poco a poco me fue enseñando lo que sabía”, dijo Diana Terán.

La herencia musical fue el principal motivo para dar el primer paso, pues su familia cuenta con una empresa de sonido para eventos, pero el negocio no contaba con la principal ‘estrella’: un DJ. “Para qué contratar a alguien si yo podía aprender”, expresó, y así fue que la vida le dio un giro de 180 grados.

Con la frente en alto ante las dificultades

Diana Marcela conoce en carne propia el significado de superación, y no solo por salir a adelante en una labor propia de los hombres, si no porque nació sin el brazo izquierdo, una condición física que puso a prueba su valentía y ‘berraquera’ para lograr sus metas.

“Siempre quise entender por qué Dios me hizo así, con esta dificultad. Buscando un propósito en la vida descubrí que puedo ser fuente de inspiración por medio de la música. Aunque al principio es difícil, porque es un trabajo de dos manos, pero con las ganas de aprender y práctica supe adaptarme”, aseguró la DJ.

Esta no fue la única barrera que tuvo que enfrentar al mostrarse al público. Ella mencionó que en los primeros eventos, tuvo que escuchar comentarios negativos, en donde los clientes preguntaban por el hombre, el DJ.

Un rechazo constante acompañado de desconfianza en el talento femenino; sin embargo, nada fue impedimento para lograr su meta.

“Cuando comencé a cubrir eventos más seguido, las mujeres se me acercaban, me aplaudían, eso me llena de satisfacción. No solo soy DJ para ganar dinero, también es una motivación personal y para que las mujeres se sientan identificadas y logren cumplir sus metas”, agregó.

De la mano de DJ Kamo y Lina Grimaldos, dos personas que, como lo dijo Diana, se convirtieron en sus “ángeles” en la tierra, quienes no la desampararon cuando decidió aventurarse: “A los dos los admiro por sus historias de vida, las enseñanzas que me dejaron y apoyo incondicional”.

Una mujer detrás de una consola

Lo que comenzó como una necesidad, se convirtió en el mayor sueño. Diana es mamá de dos niños, y hace poco culminó su carrera como profesional en Logística y Mercadeo.

Además de DJ, durante el día maneja su propia empresa de venta de maquinaria agrícola.

El cansancio es notable después de cada jornada laboral y presentación. Detrás de la consola, hay tiempo de preparación y creación de las mezclas. Antes de iniciar el show, su único ‘agüero’ es una oración. En algunas ocasiones son seis horas de pie, y hasta tres días seguidos, “el cuerpo se agota”, aseguró.

En algunas ocasiones, el pánico escénico también se convierte en una mala jugada. Entre una sonrisa, recordó la primera presentación que la lanzó como profesional. Fue en un festival onírico, donde el mayor público fue de DJ, un completo reto para una mujer que hasta ahora daba sus primeros pasos.

“Ese día me dio pánico, quedé totalmente paralizada, bloqueada, pero algunos compañeros con su energía me ayudaron a sacar el evento adelante”, recordó.

Rompiendo estereotipos

Hoy día, ver a una mujer mezclando se convirtió en una realidad. En Bucaramanga y el área metropolitana, y junto a Diana Terán, se encuentran DJ Carol, DJ Nandi y DJ Eileen. Estas dos últimas, con 13 años cada una, son las más jóvenes de Colombia.

El posicionamiento de esta ‘fuerza femenina’ no ha sido nada fácil. Según lo mencionó Terán, ha tenido que lidiar con situaciones incómodas, donde intentan “sabotear” su presentación, todo esto bajo las manos de algunos hombres músicos. Sin embargo, estos actos no son muy recurrentes, son más los colegas que le brindan la mano, dan consejos y ayudan en lo que sea necesario.

“Con las mujeres sucede algo y es que atraemos más público, a veces eso genera cierta envidia. He escuchado comentarios donde dicen que por ser mujer nos pagan mejor, o que nos dejan ‘tocar’ porque nos presentamos semidesnudas, y eso no es así. Cada quien enfoca su show según su estilo”, agregó.

Siendo constante, y sin perder el rumbo, Diana ha logrado posicionarse a nivel nacional, dando a conocer su talento en ciudades como Bogotá, Yopal y Tunja. Asimismo, su carrera musical recibió el reconocimiento como Mejor DJ Revelación de 2022, en los BNTV Premios al Nuevo Talento, en la capital del país.