$!Video: Yeison Jiménez vuelve a la cantina para cantarle al desamor

Sacarle el estigma a la cantina

Con este tema, Jiménez busca espantar los estigmas que siempre han recaído sobre la música de cantina, asociada al desamor y al “guaro” (aguardiente) rayando en lo vulgar. Antes “solo sonábamos en ese tipo de lugares, hoy en día nuestra música ha pasado todas las fronteras”, celebra el colombiano.

Ahora “es muy común ver a alguien con nuestra música manejando un carro o en su oficina, en su casa haciendo aseo, en una reunión familiar, no tiene que estar tan ligado a una cantina como tal”, y ese “ha sido nuestro gran trabajo como nueva generación de la música popular, estábamos 100 % estigmatizados hasta que hemos podido desmarcarnos cada vez más”, afirma.

En este sentido, Jiménez no tiene miedo de volver a la música que lo llevó a la fama, cree que ha ganado “mucho terreno a pulso” y ahora se siente más seguro que nunca: “me gusta lo que canto, me siento identificado”, y no solo con la cantina, sino con todos los géneros que ha experimentado, desde la banda mexicana hasta la salsa norteña.

A sacar este estigma ha ayudado, sin duda, el auge de las redes sociales, especialmente de TikTok, donde la música popular ha encontrado su hueco y ha conseguido hacerse viral. De hecho, un pedazo de “De pura rabia” se viralizó en esta red social y los fans de Jiménez ya se saben algunas estrofas antes de su lanzamiento oficial.

El cantautor colombiano está agradecido con estas plataformas porque le han ayudado a “crear comunidad” y a llegar a un público al que antes quizás no tenía acceso, es “una manera más fácil y más directa de llegar al público”.