Siete señales que le ayudarán para identificar a un maltratador

claudia* siempre pensó que Luis Carlos se preocupaba por ella, hasta que un día, luego de que él la amenazó con llevarse a su hija y dejarla en la quiebra económica, ella miró a su alrededor y se dio cuenta de que no tenía a quién acudir.

“No tenía a quién llamar. Él con sus manipulaciones había logrado alejarme de mi mamá, de mis hermanas, de mis jefes y hasta de mis amigos de toda la vida. Me di cuenta de que estaba sola”, explica Claudia.

La mayoría de las personas cree que es cuestión de voluntad y hasta en la Fiscalía culparon a Claudia por no haber dejado a su esposo.

“Lo que la gente no entiende es que esta violencia no sucede de un día para otro, comienza con pequeñas cosas que uno no sabe cómo identificar: comentarios por los cuales después se pide perdón, agresiones pequeñas como un empujón, como una presión para tener sexo, como restricción económica. Y es solo hasta que ocurre una agresión grave, que no se comprende el grado de violencia que se vive”, explica la coach Camila Díaz.

Es por eso que es importante que las mujeres -y también los hombres- reconozcan a una persona maltratadora y en qué consiste la violencia de género para saber cómo actuar a tiempo.

Recuerde que puede ser cuestión de vida o muerte.