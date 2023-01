$!Los cinco lugares imperdibles para viajar con tu mascota en 2023

1. Chicago, Estados Unidos

Chicago tiene muchos parques destinados exclusivamente a las mascotas. Uno de los favoritos de los residentes es el Montrose Beach Dog Park, un espacio de 16 mil metros cuadrados de arena a orillas del lago Michigan. Para quienes prefieran los paseos tranquilos, pueden aprovechar para ir de compras, ya que muchos grandes almacenes de la ciudad admiten animales de compañía.

Para el hospedaje, con el paquete Lab of Luxury los visitantes peludos del Conrad Washington D.C. recibirán una estancia de dos noches en una suite Bark View equipada con un collar y una correa de Hermes, un bebedero de Tiffany, golosinas gourmet caseras preparadas por el chef y una sesión fotográfica. Así mismo, podrán tener una tarde de recorrido con chofer con sus humanos favoritos en tres bodegas de vino aptas para mascotas, una de las cuales cuenta con un parque para jugar libremente. Y por si fuera poco, la Humane Society of the United States recibirá una donación a nombre de la mascota. En el caso de los huéspedes del Hilton Chicago, es posible adquirir el paquete ‘Fur Mama’ que incluye una camiseta ‘Fur Mama’, al igual que un completo listado de parques, veterinarias y boutiques cercanos.