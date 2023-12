Ayuno intermitente: Beneficios y riesgos para la salud

Pero las prácticas de ayuno son más antiguas. Si bien es una tendencia por el auge de los estilos de vida saludables y el deseo de las personas de adelgazar, no es una actividad nueva sino que se remonta a religiones que datan de hace siglos atrás.

Todos los seres humanos han hecho y siguen haciendo ayunos, porque en algún momento hay que dejar de comer. Incluso todas las noches se hace y se debería hacer mínimo 8 horas, que son las horas que los seres humanos deberían dormir y en las que el cuerpo procesa los alimentos del día y no consume nada hasta la mañana.

Pero sin duda, esto no lo pueden hacer todas las personas por decisión propia y deben estar bajo acompañamiento médico para prevenir problemas en la salud.

Hay otros que se hacen por las cargas calóricas y son llamados parciales, en los que las personas no dejan de ingerir bedidas o consumen menos de las calorías que debe ingerir de la tasa metabólica basal (la cantidad precisa que requiere el cuerpo para sobrevivir ejecutando las funciones básicas).

El otro tipo de ayuno es el ayuno del día alterno que son un día de ayuno y un día de consumo de alimento. Y está el ayuno del día alterno modificado: en los días de ayuno sí se come, pero poco, y de esto el cuerpo consume el 15 o 20% para las necesidades calóricas del día y el desarrollo de actividades.

Están otros tipos de ayunos que son los alternos en los que las personas dejan de comer días completos y otros en los que comen todo el día. El más común, dice Maximiliano, es el 5:2 (5 días comiendo y 2 días sin comer) y no tienen que ser días seguidos, pueden ser alternados.

También están los que son de 20:4 (20 horas sin comer y 4 en las que sí) y uno de los más extremos es el 24:1, también conocido como la dieta Omad (One meal a day o Una comida al día en español).

Pero en la actualidad no solo es cuestión de fe o devoción por un dios sino por la ciencia. Sí, se ha demostrado científicamente que el ayuno beneficia la salud al ser una práctica que con el paso del tiempo se ha estructurado haciendo que surjan nuevos conceptos.

Esa no es la única referencia religiosa: en la fe islámica existe la celebración del Radamán, un mes en el que los seguidores del Corán ayunan. El segmento histórico de la National Geographic explica que este ayuno entre la salida y la puesta del sol es obligatorio para todos los musulmanes, “excepto para las personas enfermas, embarazadas, de viaje, ancianas o con la menstruación”, y luego en las noches comen el iftar, la comida que se comparte con la familia para romper el ayuno de aproximadamente 14 horas que hacen en honor a Dios. “Y también tras el último día del Ramadán, los musulmanes celebran su final con el Eid al-Fitr (la fiesta de la ruptura del ayuno)”, detallan en la publicación.

Registros bíblicos del cristianismo cuentan que Jesús ayunó y pidió a los feligreses que ayunaran como una manera de aprender a desprenderse de las cosas de este mundo. Él mismo se dirigió a un desierto conducido por el espíritu de Dios y dejó de comer a pesar de que varias veces el diablo lo tentara. No cayó en tentación y ayunó durante cuarenta días y cuarenta noches, pero luego sintió hambre.

Explica que, todos los cuerpos son diferentes y por esto no se pueden seguir las guías rápidas que se encuentran en Internet y es una situación que muchos hacen.

El nutricionista Andrés Zapata hace énfasis en los deportistas de alto rendimiento, que no pueden hacer ayunos intermitentes porque requieren de otras exigencias en las que necesitan calorías y nutrientes para llevar a cabo sus exigencias físicas.

Pero hay otros que no pueden hacerlo. “Hay personas que no deben ayunar como los que tienen bajo peso, personas con antecedentes de trastornos alimentarios porque podrían recaer, personas con problemas de fertilidad que estén buscando un hijo, mujeres gestantes o lactantes, niños y adolescentes menores de 17 años y adultos mayores de 60 años, porque se incrementa la pérdida de masa muscular”, precisa el nutricionista dietista Maximiliano Kammerer. Con un ayuno intermitente sin ejercicio, se podría perder alrededor del 50 % de masa muscular y con el fortalecimiento de la actividad física, alrededor del 20 %.

Los especialistas coinciden en la premisa de que el ayuno intermitente no es para todos y que las personas que lo hacen deben tener unas condiciones médicas especiales.

No es para todos

¿Qué no daña el ayuno?

Si su médico o nutricionista le recomendó hacer ayuno intermitente debe saber que esto no significa que no pueda ingerir ningún tipo de bebida en los momentos de ayuno. Si le produce ansiedad no poder comer durante tanto tiempo, tiene posibilidades.

El nutricionista Andrés Zapata explica que durante las horas de ayuno intermitente puede tomar bebidas no calóricas como un café sin azúcar o bebidas aromáticas.

“El ayuno se potencia cuando se introducen bebidas no calóricas. No es dejar de comer y ya, sino pensar con qué se va a hidratar que le potencie y acelere los resultados del ayuno. Puede tomar té verde, flor de Jamaica, una infusión de cúrcuma, de jengibre, un café negro sin ningún tipo de azúcar ni endulzante”, explica.

Estas bebidas tienen compuestos bioactivos que aceleran el proceso de ayuno. Es importante que sepa que no solamente puede consumir agua, sino otro tipo de infusiones y bebidas que le ayudarán incluso a tranquilizarse.

Porque uno de los efectos y desventajas del ayuno intermitente es la ansiedad al no poder comer. Otros efectos secundarios son el hambre, que es el principal y luego pueden sentir mareo, dolor de cabeza, desaliento, sensación de fatiga, irritabilidad, cansancio y falta de concentración.

Y todos los nutricionistas insisten en que no hay una fórmula única que pueda “ensayar” sin que previamente tenga una cita con un profesional. En temas de alimentación y dietas su cuerpo es único y por eso no es recomendable hacerle caso a una “moda”.