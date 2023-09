Para identificar una intolerancia, es recomendable llevar un diario alimentario. Anotar lo que se come y cualquier síntoma que se presente posteriormente. Getty Images / VANGUARDIA

Las preguntas más frecuentes

La Leucemia es una producción descontrolada de células anormales en la médula ósea. Aunque no hay tumor sólido, como en otros casos, la leucemia es un tipo de cáncer o enfermedad oncohematológica en la medida en que se presenta un exceso de células anormales, sean mieloides o linfáticas.

De igual manera, otros síntomas que pueden indicar la enfermedad son dolor en los huesos, la espalda o el abdomen, dificultad para respirar o falta de aire, infecciones frecuentes o que no desaparecen, ganglios o nódulos linfáticos inflamados, encías inflamadas o sangrantes, dolor en el pecho, mareos, ciclo menstrual inusualmente largo, nódulos en la piel, manchas rojas del tamaño de la cabeza de un alfiler en la piel, heridas o llagas que persisten, dolor de cabeza, visión borrosa y masa en tejidos blandos.

De acuerdo con la American Society of Clinical Oncology (ANCO, por sus siglas en inglés), las personas con LMA pueden experimentar las siguientes señales: pérdida de peso, cansancio, fiebre, sudor nocturno, debilidad, palidez en la piel, moretones que se forman fácilmente o sangrado difícil de detener.

Los síntomas de esta enfermedad no son específicos; sin embargo, hay que estar atentos si se presentan varios de ellos de manera simultánea.

Detectar la leucemia en fases tempranas permite a las personas acceder al tratamiento de manera oportuna y tener un mejor pronóstico de su enfermedad. En pacientes con esta patología las células leucémicas desplazan a las células productoras de sangre normales en la médula ósea, lo que ocasiona efectos como no tener suficientes glóbulos rojos, glóbulos blancos, ni plaquetas normales. Estas características suelen ser muy llamativas en las pruebas tradicionales de sangre o en los cuadros hemáticos y representan un llamado de atención para el diagnóstico de LMA.

¿Se puede prevenir?

En la actualidad y por tratarse de una enfermedad genética esta patología no se puede prevenir. De acuerdo con la Asociación Española Contra el Cáncer, no hay unas medidas o controles específicos y concretos que sirvan para la prevención de las leucemias en general, salvo la adopción de hábitos saludables, como no fumar, hacer ejercicio y mantener una dieta balanceada, que ayuda a la mejora de la salud e incide también en una mayor tolerancia a los tratamientos.

Por su parte, Alessa Costa, gerente general de Astellas Farma Colombia, manifiesta: “En este mes dedicado a dar visibilidad a los diversos tipos de cáncer de la sangre buscamos crear conciencia e impulsar el conocimiento sobre los cánceres específicos como la leucemia mieloide aguda (LMA). Seguimos comprometidos con el apoyo a la educación para pacientes, comunidad médica y a la población en general buscando contribuir a detectar en forma oportuna patologías que requieren una aproximación integral e inmediata que contribuye a salvar vidas”.