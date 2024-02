$!Todo lo que debe saber sobre la EPOC, la cuarta causa de muerte en Colombia

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) empeora con el tiempo, no tiene cura, pero es controlable a través de tratamientos especializados. Por esta razón, sus cifras son alarmantes: es la tercera causa de muerte en el mundo y la cuarta en Colombia.

De acuerdo con el doctor Andrés Caballero, neumólogo adscrito a Colsanitas “la exposición al humo de cigarrillo es el principal factor de riesgo para desarrollarla”.

Por eso, la mejor forma de prevenir la enfermedad es no fumar ni ser fumador pasivo o de segunda mano, que es la persona que no fuma, pero convive con alguien que sí lo hace.

Al tratarse de una enfermedad crónica, el experto comparte otras causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento.

No solo el humo de cigarrillo es perjudicial, varios estudios han demostrado que el uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores, pipa, marihuana o tabaco, también pueden producir EPOC tanto en fumadores activos como pasivos, esto porque, como dice el doctor Caballero: “el pulmón no tiene por qué estar recibiendo humo de ningún tipo, evolutivamente no está preparado para recibir sustancias irritantes”.