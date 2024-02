$!El ‘coctel tóxico’: ¿Cuáles son los efectos de los vapeadores en la salud?

A estos ingredientes se unen distintos saborizantes, que los hacen aún más atractivos para los jóvenes, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) son la población que más está en riesgo, por la facilidad para adquirirlos y por la atracción que ejerce una publicidad que los ‘vende’ como inofensivos, que no causan dependencia y que incluso ayudan a dejar el cigarrillo.

Los vapeadores o cigarrillos electrónicos que se crearon como una alternativa al consumo del tabaco tradicional, se han convertido en una preocupación para la comunidad médica en el mundo, pues, aunque no queman tabaco, contienen nicotina, aceite de cannabinoides y otras sustancias químicas que no son claramente informadas por los fabricantes, aprovechando la falta de regulación.

El uso de los cigarrillos electrónicos va en incremento en el mundo y Colombia no es la excepción

El médico internista de Provida, IPS aliada de Coosalud, agrega: “Cada vez hemos ido encontrando más patologías pulmonares asociadas al uso de estas sustancias, incluso ya hay una especie de neumonía de la que se han hecho estudios con broncoscopia, con patologías, con lavados bronquiales, donde no se encuentran bacterias. Es una neumonía que causa irritación e inflamación a nivel del tracto respiratorio superior y en el tejido pulmonar, que hace un par de años causó en Estados Unidos una alerta con casi 2.800 pacientes con lesiones pulmonares”.

Más allá de lo que parece obvio, los expertos aseguran que los vapeadores no solo causan daño en el aparato respiratorio, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica y crisis asmática, sino también en otras áreas del organismo, provocando desde infarto agudo hasta enfermedades cerebrovasculares, cáncer renal, testicular y de próstata, crisis asmáticas y úlceras y periodontitis bucal.

Esta disparidad de información sobre el uso del cigarrillo electrónico en jóvenes quizá se pueda explicar por falta de información del consumo en los adolescentes, pues ni siquiera sus padres se percatan de esta práctica que no deja ningún olor perceptible.

“El mensaje desde la comunidad médica para nuestros jóvenes y usuarios de los vapeadores es que no son tan inofensivos como nos vendió la industria, que no son la opción para dejar el hábito del cigarrillo porque contienen nicotina y un ‘coctel’ de sustancias igualmente tóxicas. No esperemos más de 50 años, como lo hicimos con el tabaco, para entender lo que muchos estudios científicos demostraron: que muchas patologías estaban asociadas a su consumo”.