El tercer álbum de Billie Eilish, ‘Hit Me Hard and Soft’, se estrenará el próximo 17 de mayo

La artista Billie Eilish, de 24 años, dio a conocer el lanzamiento de su nuevo álbum musical.

Billie Eilish, cantante estadounidense. EFE / VANGUARDIA

Billie Eilish anunció ayer lunes que su tercer álbum de estudio llevará por nombre ‘Hit Me Hard and Soft’ y que se estrenará el próximo 17 de mayo.

La nueve veces ganadora de un Grammy publicó en sus redes sociales que está “nerviosa” y “emocionada” por el anuncio y compartió una fotografía de lo que será la portada de dicho material.

En ella se ve a Eilish sumergida en agua, mientra una puerta blanca se abre frente a ella.

“Es tan loco estar escribiendo esto ahora mismo estoy nerviosa y emocionada, no estoy haciendo sencillos, quiero dárselos todo de una vez”, escribió en Instagram la cantautora nacida en Los Ángeles.

Eilish también aseguró que tanto ella como su hermano, el productor y compositor Finneas O’Connell, no podían estar “más orgullosos” de su trabajo en este disco.

Billie Eilish anuncia tercer disco 'Hit Me Hard and Soft', y en esta fecha podrá escucharlo. Detty Images / VANGUARDIA

Previamente a ‘Hit Me Hard and Soft’, Eilish había presentado ‘Happier Than Ever’ en 2021. Gracias a su segundo disco obtuvo ocho nominaciones a los Grammy y un año más tarde obtuvo su primer Óscar por el tema ‘No Time To Die’, de la película homónima protagonizada por Daniel Craig.

No obstante, la cantante de 22 años ha seguido vigente desde entonces y en 2023 volvió a colocarse en la industria cinematográfica gracias al tema ‘What Was I Made For?’ que compuso junto a su hermano para la cinta de Greta Gerwig ‘Barbie’.

El tema le valió su segundo Óscar, además de su segundo Globo de Oro, y la hizo merecedora del Grammy a canción del año y a mejor canción escrita para un formato audiovisual en la última edición de dichos premios.