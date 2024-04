“Lo volvería a decir”: papá de La Segura reveló por qué le deseó que quedara en silla de ruedas

Las impactantes palabras del papá de La Segura dejaron atónitos a los espectadores, quienes se vieron inmersos en la emotiva historia de la participante.

Durante su participación en el reality show ‘La Casa de los Famosos’, transmitido por RCN, ‘La Segura’ conmovió a los televidentes al compartir detalles sobre su complicada relación con su padre. La influenciadora reveló cómo su progenitor reaccionó ante su difícil momento de salud.

En un momento revelador del programa, ‘La Segura’ confesó: “A pesar de ser mi padre, aún no he logrado perdonarlo por completo. Recuerdo claramente el día en que me envió un mensaje de voz expresando el deseo de que quedara cuadripléjica”. Estas impactantes palabras dejaron atónitos a los espectadores, quienes se vieron inmersos en la emotiva historia de la participante.

Ante estas declaraciones, el medio Tubarco News buscó al padre de la influenciadora, quien reconoció su rol en la vida de la influencer y abordó la difícil relación con ella. “Yo siempre estuve allí, con ella, hasta el momento de la separación. Luego, sí hubo ausencia de padre porque se presentó una guerra frontal con su mamá y eso ocasionó que hubiera una ruptura”, explicó el padre de ‘La Segura’.

El padre de la influenciadora también se refirió al momento después del atentado, admitiendo que efectivamente expresó palabras duras hacia su hija. “Yo fui más duro que eso, pero no en la nota de voz. Yo desconocía esa relación amorosa que ella tenía, y que por ella mi hija estuvo ad portas de perder la vida”, agregó.

¿Por qué dijo esas duras palabras?

“El tema es más de fondo. De hecho, yo fui un poquito más duro que eso, pero no en la nota de voz. En cierta ocasión mi hija tiene un atentado (…) Cuando pasa lo que pasó, yo en cierta ocasión le digo, no fue la del audio, sino aparte: ‘Mamita, yo le voy a decir: el Dios que yo conozco, si usted me queda sin movilidad y me la gano para Dios, no hay ningún problema. Pero si veo que usted se me va a parar y se me va a poner a corretear y mi vida se le va a perder, yo prefiero que Dios me la deje sentadita o que se me la lleve Eso no va a cambiar nunca porque yo como papá prefiero que mi hija no se me pierda y se me vaya con mi Dios a que yo sea siendo amigo de mi hija y termine en un lugar de oscuridad”, dijo inicialmente.

Con un tono de arrepentimiento, el padre de ‘La Segura’ concluyó con un mensaje de amor y perdón hacia su hija: “He estado arrepentido de no ser el padre que ella espera. Le pido perdón porque he herido su corazón, pero tengo la tranquilidad de que amo a mi hija y deseo que salga adelante y que pueda hacer las cosas bien. Muchas veces he llorado porque te amo, porque sé que has sufrido. Solo te digo que te amo mucho, eres un orgullo para mí”.