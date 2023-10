Carisma y belleza

En lo que más me he enfocado, que a veces lo dejamos de lado, es en la inteligencia emocional, porque si no creo en mí, nadie lo hará. Busco sentirme cada día más segura, con más confianza, y en eso he trabajado, porque a veces no nos sentimos merecedores de nuestros logros. Es importante ver nuestro recorrido para darnos cuenta que no ha sido gratuito lo que hemos obtenido.

- Siendo Miss Universe Colombia, ¿le ha afectado lo emocional?

Yo creo que antes de mi participación como Miss Casanare, en todo ese proceso de encontrar el balance entre mi vida personal, familiar y profesional, fue bastante retador, pero en la preparación descubrí que cuando tú te organizas, con determinación te levantas todos los días por tu propósito, porque es algo que siempre quise y hoy en día estoy lista para demostrar que ese sueño lo tuve y que lo voy a conseguir.

En muchos momentos de mi vida he recibido muchos no, y por más fuerte que seas, eso te llega a afectar tu balance, pero puedes aprender que esos no pueden también ser una oportunidad de mejora. Nosotros también debemos aprender como seres humanos que nuestros errores nos hacen también ser únicos.

- ¿Ha hablado con su esposo sobre la posibilidad de lograr la corona de Miss Universe, lo que les cambiaría la vida?

Desde que me inscribí en Miss Universe Colombia ya sabía que dado caso de ganar, cambiaría mi vida y la de mi familia, con muchos compromisos, con una gran responsabilidad, pero así como lo he venido demostrando todo este tiempo, mi esposo ha estado a mi lado, asegurándome que si me tengo que ir para Tailandia o al fin del mundo, él siempre me acompañaría. Es algo que me hace sentir muy tranquila, porque yo he estado para él en sus proyectos y ahora cuento con él en los míos.