Andy Rivera se une a Luigi 21 Plus y lanzan “De Lejitos”, un sencillo que tiene un mensaje claro y contundente, mejor de lejitos para no hacernos daño, para que después no nos veamos como dos extraños, una situación que seguramente muchos han vivido a la hora de andar con alguien, donde a veces es mejor conservar la buena relación que se tiene como amigos.

Andy Rivera es uno de los artistas colombianos con más proyección a nivel internacional y uno de los preferidos a nivel nacional, y se une a la leyenda del género, el puertorriqueño Luigi 21 Plus quien tiene éxitos a nivel mundial como Daga adicta, Siempre papi, Nunca impapi, o Tanto tiempo.

De Lejitos” fue compuesta por Andy Rivera y Luigi 21 Plus y la producción estuvo a cargo de Franfusion. El sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.