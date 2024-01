¿Arrogante, el restaurante de James Rodríguez, está en quiebra? Aclaran todos los rumores

Hace unos cuantos meses James Rodríguez presentó Arrogante, un lujoso restaurante de su propiedad ubicado en el norte de Bogotá.

Y hace apenas unos días, la presentadora Mary Méndez de La red, un programa de chismes emitido por Caracol Televisión, dijo que el negocio del futbolista, que en este momento se encuentra en Brasil preparando el inicio de la nueva temporada del São Paulo, no ha andado para nada bien.

“Le están proponiendo a James nuevos negocios. Acuérdense que James, al parecer, me contaron, se rumora, se dice y se especula, que quebró con su restaurante acá en Bogotá. Así que mejor que invierta mejor su platica”, fueron sus palabras.

Un comentario a lo que el también presentador Frank Solano, respondió: “Anda. Es que mejor zapatero a tus zapatos y futbolista a tus guayos. El que tiene tienda, que la atienda y si no, que la venda. Uno no se puede diversificar tanto. Uno se tiene que concentrar, porque una de las diferencias de la especie humana con el resto de las especies es la capacidad de concentrarnos y de lograr un objetivo. La concentración sería mi deseo para James. Lo admiro profundamente y sé que no se cae sino el que está arriba. ¡Él es como un ave fénix!”.

Así que como el restaurante no lleva ni un año funcionando, los comentarios en las redes no se hicieron esperar, como tampoco se hizo esperar el pronunciamiento oficial del sitio, que a través del abogado Miguel Ángel del Río Malo desmintieron las palabras de la presentadora.

“Como representante legal del grupo Salvaje, propietario del Restaurante Arrogante, solicitaremos la rectificación de las manifestaciones de la señora Mary Méndez con relación a la Cadena de restaurantes so pena de iniciar acciones legales en su contra”, escribió del Río en su cuenta personal de X.

Hasta el momento, ni Méndez se ha retractado, ni James se ha pronunciado a título personal.

Información de: El Colombiano.