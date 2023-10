Esa era una versión distinta a la que me dio Laura la noche de la muerte de Luigi. Ahí me entró más la duda.

“Cuando Jessy me vio, se asustó, se puso muy nerviosa, no sé por qué tenía tanto miedo.

Cuando en Villanueva alguien dice “Huele a flor de muerto” es porque se avecina una tragedia grande. Me persigné y cuando miré hacia la sala vi puras flores blancas. Había tenido una visión, pero no dije nada. Me quedé callada”.

Yo no sentí el olor, pero el comentario de Luigi me asustó y dije:

Y revela:

“Llegamos a Villanueva y la calle estaba llena de gente. Yo había tenido unas visiones en el grupo de oración al que iba los jueves. Dios me mostró muchas veces la muerte de Luigi, pero yo no comprendía. En las visiones veía que alguien de mi familia se iba a morir, y veía mi casa de Villanueva, y el quiosco que ponen en la calle para protegerse del sol lleno de gente llorando. En mi casa había un ataúd en medio de la sala y las amigas de mi mamá rezaban el rosario. En la primera visión pensé que era mi mamá la que se iba a morir y le pedí a Dios que no fuera cierto. En la segunda visión entraba a la sala, veía a la persona metida en el cajón, pero no reconocía su cara. Mi papá y mi mamá hacían el rosario al lado del cajón, y por eso supe que el muerto no era ninguno

de ellos dos. Entonces, ¿quién era? Le pedí al Señor que me quitara esos malos pensamientos y me liberara de la angustia.

Así, igual a las visiones, fue mi llegada a Villanueva. Era como la crónica de una muerte anunciada. Ahí entendí que Dios ya me había estado preparando para ese momento. Le dije: “Dios, era mi hijo, ¿por qué me lo quitaste? ¿Para qué nos juntaste entonces?”. Teníamos tanta vida por compartir todavía”.

El testimonio de Oneida Escobar Gil es un viaje a través de los pasillos judiciales de Bogotá, marcado por el dolor, la impotencia y la ira en su búsqueda incansable de justicia. Su relato no pretende cuestionar las decisiones de los jueces, pero expresa la convicción de que no se hizo justicia para su hijo, Luis Andrés Colmenares Escobar.