La banda colombiana presenta “Dile que sin mí / Dile que sin ti”, sencillo con el que anuncian que están preparando un nuevo y esperado

álbum urbano en el que retoman y evolucionan el sonido que los llevó a ser la banda número uno en toda Latinoamérica.

“Dile que sin mí / Dile que sin ti” fue mezclada por Manuel García y masterizada por Camilo Silva. La letra viaja por un laberinto de emociones, mientras la música tiene eso que hace que inevitablemente el cuerpo se mueva. “Música para bailar y dedicar, ese es nuestro mantra”, comenta Juanito, voz de Alkilados.

Los Alkilados hicieron historia siendo pioneros en la fusión de lo orgánico de una banda pop con el dembow y otros elementos característicos del Reggaetón. Su sonido y experimentos musicales han influenciado a muchos artistas y se dejan sentir en una tendencia que hoy se ha tomado el mundo.

En este nuevo lanzamiento se siente ese sonido urbano con el que la banda colombiana conquistó a miles de fans en múltiples latitudes. La canción, compuesta y producida por Juan Jhail, Antuan, y Juanito, habla de esos amores que nos marcan al punto de afectar cualquier relación posterior, como esos cultivos que una vez cosechados dañan la tierra.

“Volver a hacer algo con sonido Reggaeton y volver a colaborar con JuanJha en estudio (que hace parte de nuestra historia incluso en nuestra primera canción), son cosas que no nos tomamos a la ligera. Es muy especial volver renovados a nuestras raíces”, agrega Juanito.

El videoclip, producido por Tributo y dirigido por el propio Juanito, se aprovecha del juego de palabras del jardín que no florece para contar una historia surreal en medio de entornos llenos de flores y naturaleza. “Esta canción me encanta, me emociona, desde el primer momento

que la escuché me conecté y estoy seguro que al público le va a pasar lo mismo, tengo un presentimiento especial”, agrega Lucho, Teclados.

El lanzamiento de esta canción coincide con la semana en la que se cumplen 12 años desde el lanzamiento de Alkilados y con este sencillo el anuncio de un nuevo álbum.