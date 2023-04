“Sí, estaba realmente disgustada. Acababa de terminar de leer el episodio en el carro camino a la mesa de lectura y fue extraño, porque me sentí como, ‘listo, esto termina aquí’, pero entonces, cuando llegué allí, Matthew estaba como: ‘Suena positivo, no parece que va a terminar!’ y ya luego cuando llegamos, Jesse nos confirmó que era el final y eso es difícil de escuchar. Lo bueno fue que hice todo mi duelo, la catarsis y el llanto y así fui capaz de disfrutar el rodaje de los diez capítulos”.

“Jesse Armstrong, el creador de la serie, es un tipo muy inteligente. Cuando ve que algo es realmente bueno y aún no ha flaqueado o fallado de forma dramática, es bastante atrevido y por eso lo saca cuando está en lo más alto. Nunca ha sido presionado para tomar decisiones comerciales. Esa es una experiencia bastante rara. Y creo que, sí, él está haciendo lo correcto al darle ahora un final”.

“No creo que ella sea particularmente más o menos empática con su padre en este momento. Creo que se siente tan traicionada por él como por su madre, y también por Tom. Se siente un poco desnuda en cuanto a sus relaciones familiares. No hay demasiadas personas a las que pueda recurrir en una familia. Y está atrapada con sus hermanos por primera vez, en cierto modo. Y ese es un territorio desconocido.

“Fue una de las primeras escenas que grabamos. Shiv tiene una máscara, defensas y muros. Está tan interesada en ser invulnerable. Incluso con todas las afirmaciones que hace: ‘deberíamos romper’, ‘no deberíamos estar juntos’, que aunque las dice con suavidad, quiere que Tom no esté de acuerdo con ella en cierto modo y el hecho de que no lo haga cada vez es un pequeño cuchillo. Es otro destrozo. Hay tal falta de comunicación entre ellos. Se necesitan desesperadamente, pero son incapaces de expresar esa necesidad”.

¿Qué pueden esperar los espectadores de esta serie final?

“Hmmm, sale como un toro por la puerta. Es bastante implacable. Hay mucho drama, grandes apuestas. Es una temporada muy conflictiva y llena de sus intentos de resolver esos conflictos. Creo que el público estará bastante satisfecho”.

¿Cómo se sintió al filmar su escena final?

“Grabamos la serie sin el orden de los episodios, entonces, la escena final que filmamos el último día de rodaje fue bastante divertida y juguetona. Fue en una cocina. Puede que no esté a la altura, pero era lo correcto para terminar. No parecía que hubiera tanto en juego como hubiera sido con una escena que podría haber terminado con la necesidad de llorar o algo así. Porque una vez que dijeron ¡corte!, todos estábamos llorando de todos modos! No puedes escapar de la realidad una vez que está justo frente a ti. Fue muy triste”.

¿Cómo ha cambiado su vida el haber hecho parte de Sucesión (Succession)?

“Enormemente si comparo lo que soy ahora con quién era cuando empezó. Ha habido enormes cambios en mi propia vida personal tanto como en el programa. He crecido como actriz, como persona, tengo una trayectoria que me ha dado una experiencia diferente. He viajado mucho, conocido a tantos actores increíbles y colaboradores y creativos maravillosos, realmente ha cambiado mi vida”.