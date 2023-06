Juliana Paniagua es la nueva directora del Festival de Cine Verde de Barichara

Tras el fallecimiento de Toto Vega y la designación de Nórida Rodríguez como Gerente de RTVC, el Festival de Cine Verde de Barichara (Santander), necesitaba de una nueva dirección ahora a cargo de Juliana Paniagua.

El Festival de Cine Verde de Barichara es un espacio que se ha posicionado por trabajar en la promoción, difusión y apoyo de obras cinematográficas cuyo contenido gira en torno al cuidado del medio ambiente.

250 películas de 14 países se postularon en la edición de 2022, de las cuales fueron seleccionadas 66 obras audiovisuales, consideradas películas verdes, por su narración sobre valores naturales, sociales y culturales existentes en distintos lugares y por su influencia en la vida del ser humano y de cualquier ser vivo y su entorno, para participar en las distintas competencias.

Juliana Paniagua es reconocida como productora de eventos, gestora cultural, traductora y fundadora de Festiver, quien recibe el cargo de su madre, la actriz y gestora cultural Nórida Rodríguez y de Toto Vega.

“Festiver es producto del amor... del amor a la naturaleza, al cine, del amor entre una pareja, del amor a un lugar, a una región y a un país. Aunque nos resulte inconcebible el festival sin Toto, la idea de no hacerlo es devastadora. ¿Cómo no honrar su obra, su pasión, su sueño de continuar adelante? ¿Cómo no honrar sus últimas palabras? La impronta de Toto pervive en todo lo que es Festiver, cuyo equipo seguirá trabajando con la misma pasión y compromiso”, afirmó Nórida Rodríguez.

Juliana Paniagua es diseñadora de moda de LaSalle College, consultora de imagen del Instituto Marangoni de Milán, maquilladora de efectos especiales para cine con formación en diseño de producción y tiene un máster en diseño de espacios y experiencias culturales. Es parte de la fundación desde su creación en 2011, su rol fue creciendo orgánicamente debido a que en la gestación del evento ella aún se encontraba en la universidad. Fue la directora artística hasta el 2014 cuando empezó a encargarse de temas de producción, y en 2020 asumió la producción general.

Sobre el rumbo de Festiver bajo su dirección, asegura que: “no hay cambios esenciales, el festival es fundamentalmente el mismo. Si hay cambios, tal vez serán más hacia la estructura interna, pero lo que quiero que el público reciba, sigue siendo el mismo mensaje de que todos somos parte de la solución al problema global del medio ambiente, a través del lenguaje universal del cine. Quiero seguir manteniendo una sección de formación académica y abrir espacios de diálogo que planteen nuevas inquietudes”.

Hasta el próximo 30 de junio se encuentran abiertas las inscripciones para los realizadores que deseen hacer parte de la programación oficial de la edición 13 de Festiver, compitiendo en las categorías de cortos, largometrajes y animación nacionales e internacionales.