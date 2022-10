¿Nada que aprende inglés? Claves para no desfallecer

Hay personas que tienen una habilidad especial para los idiomas: parece que no les cuesta nada aprenderlos. Pero hay quienes sufren muchísimo aprendiendo cualquier idioma, entre estos, el inglés: uno de los más hablados en el mundo. ¿Cómo no desfallecer si ha estado intentando, y no le es posible aprender el idioma? Expertos le cuentan.