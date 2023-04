En el amor, hoy la jornada se tornará difícil. Si surge una discusión con tu pareja no permitas que otros temas te pasen factura en este momento. ¡No vale la pena! El amor ha de estar por encima de todo.

VIRGO

La primera medida si quieres alcanzar el éxito profesional es no perder nunca de vista el objetivo que te has propuesto. Céntrate en tus tareas diarias y no te vayas por las ramas. Hoy tienes una buena ocasión de dar un paso hacia tu meta.

LIBRA

Hoy sentirás cierta nostalgia a causa de algún sueño que te ha traído recuerdos del pasado. No permitas que la tristeza te supere, porque caerías en un círculo vicioso. Ocupa tu mente en algo que te anime.

ESCORPIÓN

Es posible que hoy te llegue un dinero que no esperabas. Si es así, empléalo en ti mismo, aprovéchalo para renovar tu imagen y no lo consideres como un gasto, sino una inversión. Todo te resultará mejor si prestas más atención a tu cuidado personal.

SAGITARIO

El trabajo que realizas a diario lo haces muy bien y alguien que valora la calidad quizá te haga una buena oferta laboral. No dudes en aceptar, pues te ayudará a crecer profesionalmente y explotarás tus talentos.

CAPRICORNIO

Hoy alguien te podría proponer participar en un negocio, pero si te da mala espina, por muy convincentes que sean sus argumentos, no aceptes. Confía en tu intuición y no cedas por más que insista.

ACUARIO

Eres lo suficientemente inteligente como para aprender cualquier nueva forma de trabajar. Además, los retos son lo tuyo. Lánzate de lleno en ese nuevo proyecto que tienes entre manos y aprende de los mejores expertos.