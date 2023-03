No dejes temas pendientes para la otra semana, pues es probable que se te amontonen y después termines estresado porque no sabrás por dónde empezar. Así te toque quedarte hasta más tarde, pero finalízalos.

Salir con amigos está bien si quieres distraerte mientras tienes el corazón libre, pero no te cierres a la idea de iniciar una relación sentimental con esa persona que te ha estado buscando desde hace mucho tiempo.

Reconoce que eres demasiado exigente y hoy sé comprensivo con esa persona que tienes a tu lado, pues tiene sentimientos intensos hacia ti, valora lo que te está ofreciendo y no le ignores, como haces algunas veces.

No puedes juzgar a las personas solo por la primera impresión que te causaron. Debes darte la oportunidad de conocerlas a fondo y con el paso del tiempo sacar tus propias conclusiones.

VIRGO

Estás demasiado sensible, pero tienes todo el día por delante para aclarar tus ideas. Deseas que cierta persona te llame y te diga que no puede vivir sin ti, pero es más por una cuestión de ego, porque en el fondo sabes que no te interesa tanto.

LIBRA

No olvides ser discreto en todo momento, pues a veces por querer saberlo todo o querer opinar en lo que no te han preguntado terminas haciéndote coger fastidio. La prudencia es la mejor consejera.

ESCORPIÓN

Es buen momento para clasificar la ropa de tu armario, hacer esa pequeña reparación que tienes pendiente, cambiar los muebles de sitio y hasta redecorar para que la energía empiece a fluir y nada se estanque.

SAGITARIO

Tienes un pequeño problema de fácil solución, tan fácil que lo vas postergando y crees que cuando quieras lo arreglarás. No dejes de pasar el día sin resolver este asunto, porque podría crecer como una bola de nieve.

CAPRICORNIO

Es normal que a diario estés preocupado por el trabajo y por otras cosas igual de importantes, pero esta preocupación te hace gastar mucha energía y te podría pasar factura. Mejor llama a ese amigo que te contagia de buena energía.

ACUARIO

Hoy te sientes soñador, algo poco común en ti, que sueles tener los pies muy bien puestos en el suelo. Estás pensando a diario en una persona que te atrae; aunque no ha habido nada entre vosotros, podría surgir algo interesante.