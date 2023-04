Consulte aquí su horóscopo de hoy, 19 de abril. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

ARIES

No importa cuán exaltado estés, no olvides mantener la compostura. Si te dejas llevar por esas emociones que nublan tu mente es muy probable que tomes decisiones desafortunadas o mal planeadas. Cabeza fría.

PISCIS

No es prudente que te automediques, esa es la recomendación de todos los especialistas. Es prudente que visites al médico y te hagas un examen exhaustivo para revisar tu tipo de dolencia y saber qué pasa.

TAURO

Esa estrategia de hacerte el interesante con la persona que te gusta no funcionará, pues en vez de llamar su atención podrías causar el efecto contrario y hacerte coger fastidio. Si te vas a lanzar al agua, hazlo y ya, pero mantén siempre los pies en la tierra.

GÉMINIS

Debes aprender a ser más servicial en tu casa y ayudar a tu familia en esas tareas que a ti se te facilitan. No puedes excusarte en que tienes que hacer muchas cosas, pues tú también habitas con ellos y es necesario colaborar.

CÁNCER

Es momento de buscar un proyecto que aumente tus ingresos y que se valorice a largo plazo. No puedes confiarte en que ya lograste un empleo, ya que este no será eterno. No es fácil hacerlo, pero la independencia laboral trae muchísimas cosas buenas.

LEO

Debes mejorar tu postura corporal, pues esos dolores de espalda se deben, en gran parte, al tiempo que permaneces sentado con la columna torcida. Es prudente que hagas pausas activas y te estires.