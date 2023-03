$!¿Qué le depara hoy, 7 de marzo, su signo zodiacal?

Borra de tu mente todo aquello que pudo haber sido y no fue, porque tu excesiva sensibilidad te está jugando una mala pasada. El amor te anda buscando, abre tus puertas y no desperdicies la ocasión.

Si te proponen participar en una salida que se hará próximamente, no desperdicies la ocasión. Aparte de divertirte, conocerás gente nueva e, incluso, podrían surgir oportunidades profesionales.

VIRGO

Te levantaste con la vena creativa en alza y la imaginación a tope. Aprovecha todas las ideas que vengan a tu mente y anótalas, porque te serán de gran utilidad a lo largo de la semana. Estás brillando más de lo que crees.

LIBRA

Si piensas que tu relación de pareja está yendo como la seda, procura que se mantenga así y no veas problemas donde no los hay, sobre todo si tienes conciencia de lo que necesita una relación para durar.

ESCORPIÓN

En el trabajo hoy podrían concederte algo que estás deseando desde hace bastante tiempo y por lo que estás batallado muy duro. Será una jornada fenomenal y un premio a tanto y tanto esfuerzo que le metes.

SAGITARIO

Hoy un amigo podría invitarte a un lugar especial. Acepta porque tienes la posibilidad de conocer a una persona con la que tendrás una conexión instantánea. Será alguien especial y único en tu vida.

CAPRICORNIO

Quizá tengas la sensación de alejamiento de tu pareja, pero no es por falta de amor sino de tiempo, y eres tú quien no le dedicas lo suficiente a la relación. Compénsalo hoy mismo. No todo en la vida es trabajar y trabajar.

ACUARIO

Alguna persona que no conoces muy bien podría transmitirte un mensaje de alguien que te anda buscando. Se trata de un negocio que puede ser muy fructífero en el futuro y al que le debes prestar mucha atención.