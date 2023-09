Cada vez es más recurrente ver en la famosa plataforma de TikTok, videos de experiencias personales de los usuarios. Hasta los momentos más íntimos pasan a volverse públicos a través de clips que rápidamente se difunden y generan reacciones.

En este caso, una jovencita grabó con su celular un mal momento que vivió su mamá al llegar a la tumba de quien había sido su pareja por muchos años. En el metraje se ve a la mujer bastante disgustada tras ver un detalle que alguna otra mujer le dejó al fallecido. El regalo constaba de un globo de San Valentine y unas flores.

La viuda indignada no tuvo de otra que hacerle el reclamo esperanzada en que desde el más allá la puede escuchar. Mientras ella hacía el reproche, la adolescente manifestaba que su padre se “encontraba en serios problemas”.

La disgustada señora de tercera edad alegó diciendo, “¿Quién será la atrevida que le trajo un globo?”. Tal reacción ha generado mucha polémica entre los internautas, quienes a pesar de que se trata de una persona que ya no existe en este mundo terrenal, no se abstuvieron de realizar comentarios burlescos acerca de la situación: “Ni así nos dejan engañar”, “El señor: ni en la tumba estoy descansando de tus celos”, “No es mi papá y ya me enojé”, entre esos y otros se leen en la red.

El video acumula gran cantidad de vistas y algunas usuarios de la plataforma china han señalado que puede tratarse de un montaje para ganar fama o likes, otros argumentan que puede ser una situación de la vida real. ¿Usted qué opina?