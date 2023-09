No hay una fórmula mágica para obtener la "cita perfecta" porque lo que es perfecto para una persona puede no serlo para otra. Sin embargo, aquí hay algunos consejos generales para planificar una cita exitosa y memorable.

Además, es clave entablar una conversación amena y fluida antes de la primera cita. Sin embargo, aquí hay algunos consejos generales para planificar una cita exitosa y memorable.

Lea también: Siete riesgos a los que se exponen las personas en las citas por aplicaciones

Perfil auténtico y atractivo

Asegúrate de que tu perfil refleje quién eres realmente. Utiliza fotos actuales y precisas, y escribe una descripción interesante y honesta de ti mismo, destacando tus pasatiempos, intereses y lo que estás buscando en una relación.

Selecciona la aplicación adecuada

Hay muchas aplicaciones de citas disponibles, cada una con su propia audiencia y enfoque. Investiga y elige una que se adapte a tus objetivos y preferencias.

Haz un esfuerzo en los mensajes iniciales

Cuando te pongas en contacto con alguien que te interesa, envía un mensaje personalizado que muestre que has leído su perfil y que estás genuinamente interesado en conocerlos.

Sé paciente

No te desanimes si no obtienes una respuesta inmediata o si algunas conversaciones no llegan a buen puerto. La búsqueda de una relación significativa a través de aplicaciones de citas puede llevar tiempo.

Sé selectivo pero abierto

Es importante ser selectivo, pero también estar abierto a conocer personas que puedan no encajar exactamente en tu lista de deseos. A veces, la química no es evidente de inmediato y puede desarrollarse con el tiempo.

Lea también: Mujer tuvo una cita por Tinder con un hombre que le robó sus zapatos