Video: Padre de Selena Quintanilla envía duro mensaje a Yolanda Saldívar tras hablar del “secreto” de su hija

Abraham Quintanilla, padre de Selena Quintanilla, respondió con contundencia al próximo lanzamiento del documental “Selena & Yolanda: The Secrets Between Them” de la cadena Oxygen. En un avance del documental, Yolanda Saldívar, la asesina de la cantante, afirma que revelará un supuesto “secreto” guardado por la Reina del Tex-Mex.

“Después de tantos años, creo que es hora de aclarar la historia”, declara Saldívar, de 63 años, al presentador Patrick L. O’Daniel. “Sabía su secreto y creo que la gente merece saber la verdad”.

Saldívar, quien cumple condena en la Unidad Mountain View de Gatesville, Texas, con posibilidad de libertad condicional en 2025, fue hallada culpable de homicidio tras la trágica muerte de Selena por un disparo el 31 de marzo de 1995, en un hotel en Corpus Christi. En el tráiler del documental, Saldívar confiesa: “Yo tenía miedo, estaba asustada”.

Ante este anuncio, Abraham Quintanilla reveló a la cadena TMZ que él “quiere dejar claro que él y el resto de la familia de Selena no están involucrados ni respaldan de ninguna manera el proyecto”. Además, el padre de la fallecida intérprete de “Como la flor” y “Amor prohibido” añadió que “no desea tener absolutamente nada que ver con Yolanda”.

Abraham sostiene que las declaraciones de Yolanda no son veraces. “Todo lo que ella dice no son más que mentiras, y de todos modos nadie va a creer lo que ella tiene que decir”, afirmó el también padre de Suzette y A.B. Quintanilla. “Todos saben que no hay nada de cierto en todo lo que sale de su boca”.

Información de: Resumen Agencias.