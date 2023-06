La barranquillera Sofía Vergara se emocionó

No es nuevo que los caleños se destaquen en los programas de talento internacionales. Cabe recordar que en 2022, cuando hacían parte del programa “America’s Got Talent”, emocionaron y movieron las vibras de la barranquillera Sofía Vergara, quien era jurado en ese momento del reality, y quien no dudó en compartir su emoción diciendo: “¡Así se baila en mi tierra!”.

La cantante española Edurne también quedó encantada después de presenciar la actuación de los colombianos, “para mí es impresionante verlos, creo que es un regalo. A pesar de haberos visto muchas veces, siguen sorprendiéndonos. Continúan demostrando que no hay nadie como ustedes. ¡Felicidades!”, adelantó cuando aún no se conocía el veredicto.

La caleña se ha abierto camino en el mundo de la danza y es reconocida como una de las bailarinas más representativas del país, incluso hace poco fue reconocida por la Embajada de Colombia en España como parte de los ‘10 colombianos destacados de España’. “¡Este premio se los debo a todos! La visibilidad que todos y cada uno de ustedes me dan me hacen estar donde estoy. Familia, esposa, amigos y seguidores ¡Gracias!”, escribió en su cuenta de Instagram.

Una pareja que comparte el amor por el baile

Al principio iba y volvía a Estados Unidos, donde participaba en muchas competencias; pero al ser su pareja de Barcelona, el amor por ella la llevó a decidirse por España.

Sin embargo, no todo siempre ha sido color de rosa. Para llegar a ser una de las bailarinas más distinguidas de España y el mundo Steffy, como algunos le llaman, también hubo espinas en el camino.

“Duré un año en el que no me contrataba nadie, por ser indocumentada. Mientras conseguía mis papeles, no dejé de bailar, de entrenar ni de prepararme. Pensé muchas veces en devolverme a Colombia: me pregunté: “¿Para qué me vine a otro país?”, “¿será que sí escogí la carrera correcta?”, reconoce. “Pero, me ganó el deseo de seguir representando a Colombia, para cambiar la mentalidad que tienen muchos sobre nuestros valores como colombianos”, nos cuenta.

Como obra del destino, en 2022 Stefanny se encontró con un viejo amigo y compatriota, con quien comparte el amor por el baile. “Yeremy trabajaba haciendo shows de baile en barcos y un día pararon a descansar en Barcelona. Me llamó para vernos, entrenamos, hicimos unos vídeos para redes sociales y a la gente le gustó mucho que conectábamos. Le dije: “Por qué no pruebas suerte acá, hacemos algo juntos y vemos qué pasa”. Él dejó su trabajo en el barco y empezamos a prepararnos para America’s Got Talent”. Y el resto es historia, una historia de éxitos consecutivos.