“Yo hubiera querido que ella estuviera en alguna grabación pero no, eso a ella no le interesó”, fueron las palabras de Lady acerca de este terrible hecho que tuvo que pasar en su vida y que sin duda la marcó para siempre.

“No consumía nada, yo era una chica muy sana. Yo probé el cigarrillo a los 9 años, me fui para el internado, entonces desde ahí nada más”, le contó la paisa de 41 años al actor, destacando que logró vivir años sin probar las drogas pese a estar en ese ambiente.

Por su entorno y la difícil situación emocional que atravesaba admitió lo siguiente: “Yo probé las pepas”. Aunque no solo fue una vez, pues le costó demasiado dejar estos vicios y se sumergió tanto que estuvo a punto de perder su papel.

“Hubo un día en que me tomé 40 pepas, tenía 15 años. A mí casi me echan, por poco no soy la protagonista”, agregó. Y es que después de este suceso se desplomó y quedó inconsciente por un lapso de tres días, por lo que el director estuvo a punto de quitarle el papel.

Sin embargo, ella le pidió perdón a Víctor Gaviria a tal punto de convencerlo de continuar en la película. Lamentablemente, el consumo no paró en ese momento, pues continuó probando otro tipo de drogas y alcohol.

En cuanto a todo el proceso que tuvo que pasar en medio de su adicción a las drogas, reiteró que: “Era más para salir del mundo, yo creo que yo lo hice más fue por haber encontrado a mamá y haber sentido ese desamor”, una realidad que viven miles de jóvenes en las calles del país y del mundo.