Estos son destinos con “free tours” ideales para disfrutar sin pensar en el presupuesto

Es oficial, ya comenzó la última temporada alta de fin de año, en las próximas semanas un gran número de colombianos disfrutarán días libres, ya sea por las vacaciones escolares o las empresariales, y para los que no tienen días de vacaciones disponibles, están los puentes festivos de navidad y fin de año, con lo que se puede cuadrar escapadas y salir de la rutina.

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, se proyecta que, del 7 de diciembre de 2023 al 22 de enero de 2024, transiten por las diferentes terminales aéreas del país 11,619,290 pasajeros, de los cuales 8,377,001 personas viajarán dentro del territorio nacional. Y esto sin contar los viajeros que se movilizaran por tierra.

Para esta fecha ya se debe tener claro a donde viajar y en donde hospedarse, pero ¿ya sabes qué hacer en su próximo destino? es habitual que la reservas de los tours y actividades se dejen para última hora, o que no se cuente con mucho presupuesto para este tipo de experiencias, si es su caso no se preocupe que Civitatis, empresa líder en distribución online de excursiones y actividades del mundo, comparte un listado de “free tours” con los que podrá conocer su próximo destino sin preocuparse por el presupuesto, teniendo en cuenta que en este tipo de actividades es el turista quien decide el valor que desea invertir basándose en el nivel de satisfacción del servicio recibido, es decir, los free tour no tienen una tarifa fija, al final del recorrido el guía recibe una propina por cada persona que asiste.