Mamá de Dilan Santiago pide justicia por su muerte no quiero que quede impune

La madre de Dilan Santiago clama por justicia tras la trágica muerte de su hijo. FOTO: REDES SOCIALES

La madre de Dilan Santiago clama por justicia tras la trágica muerte de su hijo.

El cuerpo del niño de dos años fue encontrado en una zona rural de Usme después de cuatro días de búsqueda, el sábado 10 de febrero.

Las autoridades informaron que el cuerpo no mostraba signos de violencia y estaba parcialmente desnudo, lo que ha generado aún más interrogantes sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Mientras la investigación sigue su curso, la familia exige respuestas y justicia para Dilan.

Su madre, Derly Julieth Rivas, ha expresado su dolor y desconcierto, recordando los momentos felices que compartió con su pequeño antes de su repentina desaparición el martes 6 de febrero. Rivas afirma que no tiene conflictos conocidos en la zona y espera que el caso no quede impune.

"El día que él se perdió yo jugué mucho con él en la motico, lo paseaba en esa moto, jugaba y compartía mucho con mi niño, mi niño era un niño muy amoroso", expresó Derly Julieth Rivas, madre de Dilan Santiago, a Noticias Caracol.

A pesar de su reciente llegada a la localidad, proveniente del Tolima, la madre del niño no entiende quién podría haber causado el trágico desenlace y por qué.

"Yo no entiendo por qué hicieron eso con él. Si no me querían ver, me hubieran dicho 'mujer, váyase, no la queremos ver acá', pero no hagan eso", dijo la mujer a Caracol.

La madre de Dilan desea que se identifique al responsable o responsables para poner fin a las acusaciones infundadas en su contra.

Las autoridades aún no han nombrado sospechosos, aunque resulta llamativo que el área donde se encontró el cuerpo del niño ya había sido examinada durante la búsqueda.

A la espera de los resultados de la autopsia, se aguarda conocer las causas exactas de la muerte de Dilan y otros detalles cruciales para esclarecer este trágico suceso.