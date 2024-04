¿Lo ayudaron a escapar? Investigan a policías por caso de estadounidense acusado de abusar de dos niñas en Medellín

Los uniformados estarían involucrados en presuntas irregularidades que conllevaron a salida de este extranjero del país.

Los uniformados son miembros de la Policía Nacional del Valle de Aburrá.

La Procuraduría investigará a varios policías colombianos por presuntas irregularidades en el caso del turista estadounidense Timothy Alan Livingston, acusado de abusar sexualmente de dos niñas, de 12 y 13 años en Medellín y quien abandonó el país la semana pasada.

Así lo informó la procuradora general, Margarita Cabello, quien dijo este martes que ordenó “iniciar actuación disciplinaria contra miembros de la Policía Nacional del Valle de Aburrá para rápidamente identificar a los agentes responsables de las presuntas irregularidades relacionadas con los recientes hechos ocurridos en un hotel de Medellín”.

En estos hechos, recordó, “está involucrado el norteamericano Timothy Alan Livingston, quien fue encontrado con dos menores de 12 y 13 años de edad en su habitación”, tras lo cual fue “retenido inicialmente y dejado en libertad sin la debida judicialización”, razón por la cual serán investigados los policías.

“Todo esto lo hacemos con la finalidad de proceder de manera eficiente y categórica, con una decisión ejemplarizante lo más pronto posible. Igualmente designé a un procurador judicial penal como agente especial en la investigación que adelanta la Fiscalía”, agregó Cabello.

Indignación en Colombia

Este caso, que ha causado indignación en Colombia, sucedió la semana pasada cuando Livingston, según reveló el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, llegó a Medellín para pasar la Semana Santa en un vuelo desde Fort Lauderdale.

El hombre salió del país el viernes pasado, un día después de ser hallado con las menores, pero no pudo ser procesado por ningún delito porque supuestamente no fue encontrado en flagrancia. Por lo que las autoridades no descartan solicitar su extradición una vez avance la investigación.

La directora de la seccional Medellín de la Fiscalía, Yiri Amado, detalló que el lunes las dos menores “están siendo escuchadas” para recopilar información.

Reveló que una comisión de la Embajada de Estados Unidos “está acompañando en este momento al fiscal” porque “ellos también están muy interesados en poder judicializar a esta persona”.

Por último, aseguró que Livingston “había intentado ingresar en días anteriores (al hotel) también a dos menores de edad y no fue posible”.

De acuerdo con el Observatorio Trata de personas y la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Ñiños y Adolescentes (ESCNNA) de la ONG Valientes, en 2023 se reportaron 329 víctimas por delitos asociados a la explotación sexual de menores de edad en Medellín.

Ante lo ocurrido, el alcalde de Medellín anunció ayer “medidas extraordinarias” para prevenir y mitigar la explotación sexual de menores con la firma de dos decretos para suspender por seis meses “la demanda o solicitud de servicios sexuales y actividades afines”.

“A partir de hoy y por un término de seis meses se suspende temporalmente la demanda o solicitud de servicios sexuales y actividades afines en el espacio público del área identificada en el decreto”, declaró Gutiérrez.