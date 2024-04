Bloqueos en Barrancabermeja por muerte de una niña de 9 años en accidente de tránsito

La comunidad exige la culminación de las obras de la Vía a Yuma para desviar el tráfico pesado por este corredor vial y así evitar más tragedias en el sector de Paso Nivel.

Hay dolor y rabia entre los habitantes de Barrancabermeja, Santander, por la dolorosa muerte de Elizabeth Durán Matute, 9 años de edad, producto de un accidente de tránsito en la mañana de este miércoles 17 de abril.

La víctima se desplazaba como parrillera en una motocicleta cuando en el sector de Paso Nivel, por causas que son investigadas, falleció tras ser arrollada por un tractocamión cisterna.

En respuesta a este accidente, la ciudadanía bloqueó el pasó a los vehículos de carga pesada en el sector de Obras Públicas, según la comunidad, causantes de tragedias reiteradas en este corredor vial del casco urbano de la ciudad.

“Este tipo de tragedias son reiteradas y se van a seguir presentando hasta tanto no se entregue la Vía a Yuma, que es por donde deben transitar los vehículos pesados para no afectar la vía de motociclistas y peatones. Solicitamos respuesta por parte de las autoridades, no queremos más muertos por las mulas”, expresó uno de los manifestantes.

La comunidad tapó la vía con llantas y anunciaron que no la levantarán hasta tanto voceros de la Alcaldía de Barrancabermeja no hagan presencia en el lugar.

Por su parte, Samuel Camaño, transportador de carga, señaló que por estos hechos todo el gremio no puede ser señalado ni sus vehículos deben ser vandalizados.

“El paso es obligatoriamente por acá, porque no han terminado la variante, faltan dos kilómetros. No pueden tomar represalias con uno porque aquí los motociclistas son muy imprudentes, se le meten a uno de repente. Ahora por lo que pasó le quieren quemar la mula a uno, pero no es culpa”, expresó el afectado.

Familiares de la menor fallecida hacen presencia en el bloqueo exigente respuesta por parte de las autoridades al trágico hecho.

El doloroso accidente

Un doloroso accidente de tránsito en el que una niña de 9 años de edad perdió la vida se presentó sobre las 9:00 a.m. de este miércoles, 17 de abril, en Barrancabermeja, Santander.

Los hechos se presentaron en el momento en que la víctima se desplazaba como parrillera en una motocicleta, de placa WBU-82G, que era conducida por su mamá por el sector de Paso Nivel del Puerto Petrolero.

Por causas que son investigadas por la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, la moto se vio involucrada en un choque con un tractocamión tipo cisterna.

Tras el siniestro vial, la menor de edad terminó debajo de las llantas del vehículo pesado.

Testigos del hecho intentaron socorrer sin éxito a la niña, la muerte fue inmediata tras sufrir exposición de masa encefálica. Su madre resultó herida y no quiso ser trasladada a un centro médico.

La Policía hizo presencia en el lugar para acordonar el sitio del accidente y calmar los ánimos de una enardecida comunidad que está cansada de siniestros viales en la zona en los que se ven involucrados vehículos pesados. Había quienes querían agredir al conductor implicado y vandalizar el camión cisterna.

Tránsito de Barrancabermeja adelantó la inspección técnica al cadáver y el levantamiento del croquis que servirá para establecer las responsabilidades.