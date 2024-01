$!Asesinato de empresaria destapó conflicto por el oro en el río Porce

Antes de abordar la moto para escapar, encañonó al conductor y le dijo: “¿Usted no vio nada, cierto?”.

Según las pesquisas preliminares de la Fiscalía, en una lujosa camioneta Hummer iban el conductor de confianza, la empresaria y el guía , y se detuvieron a tanquear gasolina en una estación de servicio de la vecina localidad de Girardota, a eso de las 6:30 a.m.

La mina de las ambiciones

Pero con el pasar del tiempo , las hermanas, encabezadas por Patricia, se quejaron de que no les entregaba el dinero correspondiente, y se desataron disputas intrafamiliares por el control de La Comba.

El romance

En ese entonces, Patricia estudiaba Derecho en la U. de Medellín, pero no hizo la tesis porque se consagró de lleno a la minería. Entre 2019 y 2021 construyó su fortuna. Le compró a un tío un hotel por $1.000 millones en Amalfi, compró en Medellín un apartamento de unos $3.000 millones, adquirió la camioneta Hummmer y otros lujos.

No olvide leer: Murió arrollado por camión, pero el levantamiento del cadáver tardó más de 12 horas

Luego les cobró $50 millones por cabeza. Cuatro meses después, las visitas carcelarias de Patricia evolucionaron a un noviazgo y “Horqueta” no solo se convirtió en su pareja, sino en socio de negocios.

Aunque llevaba tres años preso, él conservaba su poder en la región. De acuerdo con las fuentes consultadas, que pidieron la reserva de su identidad, simpatizó con la comerciante y le ordenó a su subalterno “el Mocho” que dirimiera el conflicto. Este, como si fuera un experto en arbitramento, se reunió con Patricia y su hermano Bernardo y les dividió el territorio, asignándole a cada uno el 50% de la zona en la que se explotaba el título minero, ordenándoles que no podían meterse en las áreas del otro.

Las autoridades no resolvieron el litigio familiar ni las extorsiones, así que en 2019 Patricia buscó ayuda en el bajo mundo . Luego de conversaciones por chat, obtuvo una cita en la cárcel Picaleña de Ibagué con Orlando Marín Gómez (“Horqueta”), el jefe del frente Capitán Mauricio del ELN.

Oleada de crímenes

Los insurgentes fueron enviados por “Firu”, el entonces subcomandante del frente 36, y por “Nelson el Calvo”, del ELN, quienes al parecer ya no reconocían la autoridad de “Horqueta”.

“ Como mi hermana Patricia no apareció, los guerrilleros amarraron a esas personas y quemaron tres retroexcavadoras ”, se lee en la denuncia.

El 17 de febrero de 2021, según las denuncias de la familia, al campamento minero de la vereda Tinitacita llegaron hombres armados que se identificaron como miembros del frente 36 de las Farc y del frente Capitán Mauricio del ELN. Encañonaron a los trabajadores y les ordenaron que llamaran a su patrona, para que explicara por qué no estaba pagando la vacuna.

Bernardo al parecer no le pagó la cuota de extorsión a “el Mocho”, y en retaliación le quemaron la maquinaria minera el 23 de agosto de 2019 . Esto aceleró las investigaciones contra Patricia, por su cercanía con “Horqueta”, y le generó una orden de captura por extorsión.

A “Caníbal”, en cambio, no lo mataron. Estando herido él les dijo que, si lo hacían, se meterían en problemas con el hombre que lo contrató para “la vuelta” : Ricardo Ayala (“Cabuyo”), el comandante de la disidencia del frente 36. Así que lo dejaron en el hospital de Amalfi, para que lo custodiaran las autoridades, pero de allí lo remitieron a la clínica León XIII de Medellín, de donde se fugó luego.

Lo llevaban en un carro, cuando fueron emboscados por un grupo de seguridad privada de los mineros del sector. Se produjo una balacera y el vehículo terminó volcado. Casi todos los secuestradores escaparon, menos do s: uno que apareció flotando en el río Porce, y otro apodado “Formol”, que fue capturado por el grupo de seguridad. Antes de matarlo, lo obligaron a hablar en un video de celular, en el que dijo: “La orden la dio Patricia, la mujer de ‘Horqueta’”.

La última llamada

La empresaria terminó su noviazgo con “Horqueta” en 2022, al descubrir que la engañaba con una mujer más joven que le hacía visita conyugal; no obstante, continuaron su relación de negocios. Con un préstamo de $1.000 millones de Patricia, el convicto mandó a arreglar la finca de su madre y compró ganado.

Además: Video | Gobierno alista donaciones que serán entregadas a los afectados en Chocó

Aunque sus tíos le advirtieron que dejara de pelear por la mina, que disfrutara la fortuna que ya había conseguido, ella no desistió. Instauró más denuncias contra las personas que le ocuparon el predio y, con el apoyo de “Horqueta”, el año pasado expuso su caso ante el Comando Central del ELN (Coce), pidiendo ayuda para recuperar la herencia.

En Amalfi empezó a correr el rumor de que “Antonio García”, el máximo líder de esa guerrilla, les había pedido a los grupos armados de Amalfi que la dejaran volver a partir del 2 de enero de 2024.

Estaba muy feliz, hasta que recibió la llamada del hombre que dijo ser un enlace de las bandas “el Mesa” y “la Oficina”. Le exigió el pago de una cuota extorsiva. Y ella, harta de todo, le contestó: “¿Por qué no me dejan trabajar? Es una herencia de mi papá. ¡De allá me sacan muerta!”.

Tomado de El Colombiano.