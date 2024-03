$!Atención: Fue hallado el cuerpo del pescador deportivo que se ahogó en las aguas del río Sogamoso, en Santander

El cuerpo yacía boca abajo y la corriente le había quitado la camisa. Sin embargo, aún no se encontraba en un estado de descomposición avanzado.

En las imágenes se ve a varias personas que se acercan a ayudarle para sacar el pez del agua.

En el material audiovisual se escucha a una mujer decir que, “él no sabe nadar... él no sabe nadar... él no sabe nadar...”.

Integrantes del club Amigos de Pesca de Bucaramanga trataron de auxiliarlo, pero ante el desconocimiento de la profundidad del río se abstuvieron de hacerlo.

“Cayó como en un remolino y no se pudo agarrar, es hondo y no nos dio tiempo de nada, salió una vez y se hundió”, fue el relato entregado por uno de los testigos.