Camión embistió y mató a un motociclista: “era un buen hombre y amaba a sus hijos”

Reinaldo Russo Mendoza laboró con ahínco y compromiso toda la semana que pasó. Desde hace varios años se dedicaba a la construcción y todos los sábados recibía la paga con la que sostenía a sus hijos de 12, 7 y 5 años, y también a su esposa que, por cuestiones de salud, no puede trabajar.

El sábado 9 de marzo terminó su jornada al mediodía, recibió el dinero y, con una notable sonrisa, se fue para su casa en la vereda San Rafael de La Cruz de Arjona. Llegó en su moto, a eso de la 1 y 30 p. m., y se percató de las cosas que hacían falta en el hogar, entre esas un cilindro de gas para cocinar.

No dudó un segundo en encender su moto de nuevo y dirigirse hasta un abasto para comprar lo que necesitaban, pero la tragedia no se lo permitió hacerlo porque un vehículo tipo furgón se le atravesó en el camino y lo mató.

Javier, hermano de Reinaldo, saca fuerzas de donde no tiene para hablar de lo ocurrido esa tarde.

“Nosotros somos de Zambrano, Bolívar, pero tenemos unos 20 años viviendo aquí en Arjona. Los dos nos hemos dedicado a la construcción y ese día estábamos juntos trabajando por los lados de Turbaco. Recuerdo que yo me encargué de darle su paga y nos despedimos, pero a eso de las 2 de la tarde mi hijo me llamó para decirme que fuera a una carretera que está por el puente Caimital, de inmediato pensé en mi hermano y le pedí a Dios que no me lo quitara”, dijo Javier en Medicina Legal.

Mientras llegaba al lugar, Javier rogaba al cielo que no se tratara de Reinaldo, pero se encontró de frente con el horror. A un costado de la Troncal de Occidente, donde se comunica Arjona con la vereda San Rafael de La Cruz, estaba muerto su compañero de siempre y, a un lado moto y el furgón que lo arrolló.

“Lo que sabemos es que el camión invadió el carril por donde iba mi hermano, además, el conductor iba con exceso de velocidad y por eso no pudo frenar a tiempo. Mi hermano terminó siendo arrastrado por el carro, al igual que un poste de luz que quedó en el suelo. Así de duro iba el carro”, contó con dolor Javier.

Agregó que “en el pavimento están las marcas de las llantas del furgón cuando intentó frenar, todo fue una imprudencia que acaba de dejar a tres niños sin su padre. Yo no quería vivir esto porque mi hermano era muy importante para mí, éramos una sola persona”.

Se conoció que el conductor del furgón también resultó herido y se encuentra en un centro médico de ese municipio. La familia de Reinaldo está destrozada, aseguran que era un hombre trabajador, responsable y amoroso. “Todos los días pasaba por esa zona y era muy prudente. Nunca había tenido un accidente, porque no manejaba con alta velocidad, él no merecía lo que le pasó”, finalizó su pariente.

Las autoridades pertinentes se encuentran investigando cómo ocurrió este accidente.

Con información de El Universal.