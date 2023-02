Las ocasionales canciones que interpretaba o improvisaba Jhon Sebastián Jiménez Flórez, apodado cariñosamente como ‘Judío’ serán una de las experiencias que más extrañarán familiares y allegados a este joven quien falleció en la madrugada del viernes en un estrepitoso accidente de tránsito.

El joven se trasladaba en una motocicleta de placa PNP-71F junto con Ana Karina Flórez Quintero como parrillera, por la carrera 33 de Bucaramanga, a las 3:00 de la mañana aproximadamente.

Según el reporte de Tránsito y Transporte, al parecer, este joven no hizo el respectivo Pare antes de entrar en la intersección de la Avenida Quebradaseca, al oriente de la ciudad, y un bus intermunicipal de una reconocida empresa de transporte lo arrolló.

Aunque el vehículo pesado intentó frenar, la peligrosa maniobra de Jhon Sebastián le salió muy cara cuando chocaron.

La comunidad de inmediato alertó a las autoridades que dieron el respectivo llamado a los agentes de Tránsito de Bucaramanga, sin embargo, cuando llegaron los paramédicos y la ambulancia, Jhon Jiménez ya había fallecido.

La parrillera, por su parte, se encontraba con vida y consciente, por lo que los paramédicos le dieron primeros auxilios especialmente en pierna y brazo derechos que se encontraban muy afectados por el golpe.

La trasladaron a un centro asistencial. Al cierre de esta edición la joven seguía en el Hospital Universitario de Santander, al parecer en estado crítico y su pronóstico es reservado.

A medida que transcurrían los minutos, las autoridades hicieron la respectiva indagación y levantamiento del cuerpo de la víctima.

Varios conductores, en redes sociales, resaltaron el peligro de conducir a esas horas, especialmente porque no hay tantos vehículos en el asfalto, lo que facilita no cumplir las normas de tránsito, como un Pare, una cebra o un semáforo.

Era un cantante este joven, quien hacía dos años había perdido a un hermano, improvisaba y cantaba en una variedad de géneros musicales como rock, rap, bolero y hasta vallenato. Subía videos cortos en sus redes sociales, que en las últimas horas han sido comentadas o compartidas por sus allegados con una evidente tristeza.

“Siempre en mi corazón ‘Judío’, todo fue en vida papito, gracias por esa amistad. No sabe lo triste que me puso esta noticia, lo quiero así como usted muchas veces me lo dijo mi ñerito, ‘Judinimaldino’ un fuerte abrazo para usted y para gato siempre los voy a llevar en mi corazón”, escribió uno de sus allegados en redes sociales.