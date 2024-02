En directo: Audiencia de medida de aseguramiento contra cómplice de asesino del empresario Roberto Franco

El incidente fue registrado en vídeo, mostrando al presunto ladrón, aún no identificado, siendo detenido con las manos esposadas y vistiendo prendas naranjas.

“El sicario emprendió la huida y se subió a un vehículo tipo motocicleta de color blanco en la que estaba usted (...) la moto no le respondió. En ese instante se da un intercambio de disparos entre el sicario y un esquema de seguridad. Ante esa situación el sicario se baja de la moto y amenaza a un civil para huir”, afirmó el fiscal en la audiencia en la que el sujeto no aceptó cargos.

El crimen del empresario

La balacera se produjo minutos antes de las 7:30 de la mañana cuando el hombre estaba en la panadería Bagatelle, en inmediaciones a la oficina donde prestaba servicios como consultor del sector privado y público.

"Me acabo de enterar de lo sucedido. Me estoy alistando para viajar de inmediato a Bogotá. Mi hija aún no sabe lo ocurrido", afirmó a El Tiempo la presentadora de televisión Alejandra Isaza Vélez, quien fue esposa de la víctima.

El empresario Roberto Franco contaba con un esquema de seguridad privado, toda vez que no contaba con escoltas de la Unidad Nacional de Protección, UNP.

Según se ha podido conocer, la víctima era hermano de Óscar Franco Charry, quien fue director de la Dian durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, entre 2002 y 2009.

El hombre se dedicaba a hacer asesorías empresariales y tenía una lujosa propiedad en inmediaciones al parque de la 93, donde fue asesinado con cuatro disparos por sujetos que se movilizaban en moto.