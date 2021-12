Familiares hablan sobre homicidio de venezolano

De Santa Marta a Bucaramanga hicieron un largo viaje Yerfelix y Elizabeth ante la tragedia que les llegó con el amanecer del 25 de diciembre, cuando su hermano Abraham de Jesús Navas Colinas fue apuñalado por su compañera sentimental.

Esta familia de ocho hermanos, nacidos en Venezuela y distribuidos por Colombia en el gran ‘éxodo’, llora su pérdida mientras busca cómo cremar el cuerpo y llevarse las cenizas del joven, lejos del lugar donde la muerte lo alcanzó: en la cancha del barrio Bavaria 2.

Ayer en Medicina Legal esperaban pacientes los trámites que requiere el reclamar un cadáver, llevando por dentro una profunda tristeza.

Sin embargo, lejos de desear justicia en contra de su cuñada, quien fue capturada por las autoridades, han estado ocupadas tocando puertas para gestionar los recursos... aunque pocas les han abierto.

“No estamos buscando más nada. Si la meten presa o la dejan suelta ya no importa, porque eso no nos va a devolver a mi hermano, ni nos va a quitar el dolor que tenemos”, expresó una de las hermanas.

Malos tratos

La primera hipótesis del crimen indicaba que hacia las 3:00 de la mañana del sábado la ‘amada’ de Abraham lo había herido cerca del corazón, luego de reiteradas agresiones por parte de él.

“Pero eso era de ambos”, asegura Elizabeth, “siempre había maltrato entre los dos. Por eso les decíamos que se alejaran, porque solo vivían en ese rencor”.

“Entonces se alejaban uno o dos días y regresaban como si nada hubiera pasado; quedaban bravos era con uno”.

No hubo súplica que valiera, ni el hecho de que tenían dos niños de uno y cuatro años. El tenso ‘romance’ desencadenó en un desesperado instante de muerte con arma blanca.

“Él empezó a convulsionar, cayó y le dio un infarto. Lo llevaron al hospital y no lo querían atender porque no llevaba la cédula; pero en ese momento uno no piensa en los documentos, solo en auxiliarlo”, dijo Yerfelix.

Luego, en esa caótica situación, la llamaron para confirmarle lo más temido: Abraham quedó sin vida.