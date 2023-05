Hallaron muertos a los hermanos que estaban desaparecidos en Puerto Berrío

Brayan y Jhon Freddy Restrepo, una pareja de hermanos de 22 y 24 años respectivamente, llevaban varias semanas en Puerto Berrío, hasta donde habían viajado en busca de trabajo.

Los jóvenes oriundos del municipio de Amalfi, llevaban varios días laborando en una mina ubicada cerca al río San Bartolo, pero desde el pasado domingo 30 de abril sus familiares perdieron todo tipo de contacto con ellos.

En medio de la búsqueda, pobladores de la vereda Bodegas en Puerto Berrío informaron que los jóvenes intentaban cruzar combustible por el río San Bartolo, un extenso afluente que desemboca en el Magdalena, cuando la canoa en la que se desplazaban se volteó y ellos jamás salieron.

La amarga noticia llegó tres días después cuando la comunidad de la vereda Palanka, jurisdicción del municipio de Remedios, informó que el cuerpo sin vida de un joven había sido hallado, flotando en el afluente.

La incertidumbre no terminó ahí, pues aún no se tenía noticia de John Freddy, por eso en medio del dolor por la pérdida, la búsqueda no paró y en la tarde del jueves pudieron encontrar el cuerpo sin vida del segundo joven e identificarlo.

Los cuerpos de los hermanos Restrepo fueron trasladados hasta medicina legal en Medellín y posteriormente serán llevados al municipio de Amalfi (Antioquia).