Homenaje póstumo a María Juliana Murzi, la joven médica fallecida en un accidente en Bucaramanga: su mamá recibió el título

¿En qué va el proceso?

A más de cinco meses de este accidente, Ana Lucia afirmó que sólo ha habido impunidad y aún no se ha judicializado al señalado responsable del siniestro vial.

“Desde el 19 de diciembre nos pusieron una audiencia y la aplazaron, luego quedó para el 27 de ese mismo mes y no llegaron algunas partes, por lo que volvieron a aplazarla para el 4 de enero; ese día, la fiscal estaba de vacaciones y tampoco se pudo. No se ha sabido nada, no me han entregado la moto de la niña, no me han dicho si van a darle cárcel a esta persona que ocasionó el accidente”, relató la progenitora.

La mujer añadió que a esto se suma que recientemente hubo un cambio en la fiscal que lleva el caso, por lo que espera reunirse con la nueva encargada en los próximos días y saber si hay algún avance en el proceso.