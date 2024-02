¡Intolerancia! Por la muerte de un perro, un hombre fue atacado con una pistola traumática en Piedecuesta

De acuerdo con testigos, el caso de intolerancia social se registró el pasado domingo 4 de febrero en horas de la noche, en la carrera 16 con calle 13 del barrio El Molino de Piedecuesta, en Santander.

La agresión entre vecinos comenzó cuando un domiciliario, de manera accidental, arrolló a un perro que atravesaba la calle, no alcanzó a ver al animal y lo atropelló. La mascota murió. Una persona que llegó a mediar en la discusión que se desarrolló tras el incidente resultó herida.

La persona que terminó siendo agredida con un arma traumática comentó lo sucedido en el barrio.

“Sin querer el muchacho arrolló al perro y cayó al piso. Ahí están los videos. Ni el perro ni el domiciliario tenían la culpa, lo mató sin querer”, aseguró.

El vecino agredido manifestó que llegó a auxiliar al motociclista, ya que un habitante del barrio y los dueños de la mascota lo estaba agrediendo.

“Yo les dije que no lo insultaran. Yo llegué en mi bicicleta después de hacer deporte y le dije a uno de ellos que no alzara la voz, que no buscara problemas”, expresó.

Después de los improperios, los enfrentamientos pasaron a los golpes. Entre vecinos se agredieron de manera física. Solo que uno de los habitantes de El Molino pasó de los puños y las patadas a atentar contra la vida de uno de sus vecinos.

Sacó un arma traumática y lo empezó a perseguir. La víctima solo le quedó buscar refugio en una tienda.