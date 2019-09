Joven agredido en una discoteca de Bucaramanga se encuentra en cuidados intensivos

Gloria Pico, madre de Ernesto, contó a Vanguardia que el estado de salud de su hijo es crítico, además de que requiere acompañamiento psicológico debido al trauma.

“Mi hijo fue ingresado a cirugía a las 3:00 de la tarde y salió pasadas las 8:00 de la noche. Fue una intervención bastante complicada, por lo que ahora debe estar en la UCI para recibir la debida atención médica. Él está bastante afectado, perdió casi toda su dentadura y eso lo tiene muy deprimido”, contó la madre.

Sumida en el dolor por la situación que tienen que afrontar como padres al ver que su hijo fue gravemente herido, afirmó que bajo ninguna circunstancia conciliaría con las partes implicadas y que solo espera que haga justicia.

“Esa noche Ernesto botando sangre nos dijo que él había llegado hacía poco al lugar y que ni él ni sus amigos estaban generando problemas. Nos contó que el guardia lo sacó con asfixia mecánica y él no podía respirar. Testigos nos dijeron que lo sacaron como un muñeco, que al sacarlo y tirarlo contra el andén el golpe sonó tan fuerte que creyeron que lo habían matado”.

Lea también: Video: Jóvenes denuncian brutal agresión en una discoteca en Bucaramanga

“A pesar de que somos tan creyentes, hemos tenido que pedirle a Dios que no nos llene de rabia y de dolor porque nuestro hijo nos necesita bien. El daño que hicieron es grave y más nos indigna saber que los otros guardias escondieron al culpable y lo ayudaron a salir camuflado del lugar”, manifestó la señora Gloria.

Valentina Figueroa, una de las amigas que se encontraba esa noche con Ernesto en el lugar, y quién publicó el video en el que denuncian la agresión, mediante otra publicación en su cuenta de Instagram, convocó a una marcha pacífica este próximo jueves frente a las instalaciones del establecimiento, para manifestar su rechazo al episodio de violencia.

“Cuando hablé con él me dijo que se sentía como un monstruo, no quería que nadie viera como iba a quedar, además estaba profundamente triste por los comentarios crueles de la gente que decía que se lo merecía por andar de borracho. Él no estaba tomado, además nadie, sea en la condición que esté, merece un trato tan inhumano como el que tuvo pasar mi amigo”, dice la joven en el video.