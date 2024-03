"Me dolió mucho": niño fue agredido con un lápiz por su profesora

Hay indignación y rechazo en la ciudad de Medellín, Antioquia, tras conocerse un presunto caso de maltrato infantil al interior de un colegio, ubicado en la comuna 8, Villa Hermosa.

De acuerdo con la denuncia hecha por la madre del menor, de cinco años, el hecho se registró en la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, donde la mañana del pasado lunes, 18 de marzo, se llevó a cabo un plantón para exigir respuestas por parte de los directivos.

Puede leer: Atento: Hallan a un taxista muerto al interior de su vehículo en calle de Floridablanca

Al parecer, el niño estaba jugando con una compañera y los dos terminaron rayados, luego de esto se habría presentando agresión hacia el menor de edad por parte de la docente.

“Sofía me rayó. Y después yo la rayé, le saqué punta al lápiz y la aporreé. Y ella le dijo a la profesora: ‘él me rayó’. Y vino la profesora y cogió el lápiz y me hizo así: tin, tin. Y ya, le dije a mi amiguito que me dolió mucho, me salió sangre”, se escucha decir al niño en un video que grabaron sus familiares y compartieron en redes.