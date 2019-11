Menor de edad quedó parapléjico tras oponerse a un hurto en Girón

“Dañaron al muchacho, me lo dejaron inválido de por vida... ahora lo único que nos queda es exigir justicia contra esos criminales”.

Estas eran las palabras que ayer en el Centro de Servicios Judiciales de Girón pronunciaban los familiares de un menor, de escasos 15 años de edad, quien quedó en estado de paraplejia tras recibir un impacto de bala en la espalda, en medio de un hurto.

Por este hecho, ocurrido el pasado martes en el barrio Rincón de Girón Parte Baja, Jean Carlos Cruz Castellanos, de 21 años, fue capturado y ayer le tocó comparecer en audiencias preliminares ante un Juez de Garantías.

El atraco

De acuerdo con la información revelada por la Fiscalía, la víctima se encontraba hacia las 2:00 p.m. con dos jóvenes, entre ellos su cuñado que también es menor de edad, tomando gaseosa en un gimnasio callejero en el parque del barrio antes mencionado, cuando arribaron dos sujetos.

Le puede interesar: Los detalles del atentado sicarial en Zapamanga IV, Floridablanca, a rector de un colegio

Según los señalamientos de testigos, se trataba de Jean Carlos y Jonathan Eduardo Espíndola, más conocido en el sector por el alias de ‘Lagartija’.

“Ambos venían armados, uno con una ‘pata de cabra’ y el otro con un revólver. El del arma de fuego (‘Lagartija’) me apuntó y me dijo que entregara todo. Como yo no quise, me empezó a esculcar los bolsillos, yo me di media vuelta y me soltó el tiro... sentí el ardor en la espalda y me tiré al piso”, relató el joven herido en la entrevista que entregó al ente acusador.

Pese al daño hecho, los asaltantes terminaron quitándole a la víctima su celular, un reloj y un bolso tipo carriel. Al otro menor que departía en el lugar, Cruz Castellanos le propinó una puñalada en la pierna derecha para hurtarle $20 mil.

Mientras los asaltantes emprendieron la fuga, los dos jóvenes que acompañaban al menor baleado dieron aviso a su hermana, quien reside frente al parque en donde ocurrió el suceso.

Fue así como entre estas tres personas lo subieron a un taxi y lo trasladaron de urgencia a la Clínica de Girón. Allí recibió los primeros auxilios y ante la gravedad de la lesión, tuvieron que remitirlo al Hospital Universitario de Santander, HUS.

Uno cayó, el otro huyó

Tan pronto fue reportado lo sucedido a los uniformados de la Policía del municipio, se desplegó un fuerte operativo para dar con los acusados.

Gracias a la información suministrada por la comunidad, en la reacción policial Jean Carlos fue interceptado cuando se encontraba en la reja de una vivienda en la calle 36 con carrera 20.

Justo cuando era sometido a una requisa, las autoridades le incautaron el arma blanca con la que habría cometido el hurto, por lo que enseguida fue capturado. El acusado manifestó que desconocía el paradero de su cómplice, ‘Lagartija’.

Lea también: Un muerto y dos heridos en accidente de tránsito en vía Bucaramanga - San Gil

Además de presentar durante la audiencia el testimonio del estudiante de 15 años herido, el Fiscal de la URI reveló por lo menos otras cuatro entrevistas que concuerdan con la versión de la víctima.

A todo este material probatorio se le sumó la historia clínica del adolescente, en la cual el personal médico advierte que el paciente quedará en estado de paraplejia, debido a que la bala se alojó en su espalda.

A pesar de todos estos elementos recopilados por el ente investigador, el capturado no se allanó a los cargos de homicidio agravado en grado de tentativa, porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado que le fueron imputados.

El Juez de Garantías decidió enviarlo a prisión, bajo medida de aseguramiento.