$!Motociclista en delicado estado tras ser arrollado por un carro en la vía al mar

En la noche de este lunes 11 de diciembre se reportó un accidente de tránsito en el municipio de El Playón que dejó con delicadas lesiones a un motociclista identificado como Javier Francisco Jaimes, conocido en la población como ‘Kiko’ y quien labora para la Alcaldía de esa localidad.

Por motivos que son materia de investigación ‘Kiko’ se desplazaba en una motocicleta y fue arrollado por un vehículo particular de placas BUT-426 que iba sobre el mismo carril.

Según testigos, el conductor no vio al motociclista y lo arrastró. En el momento del impacto en el carril contrario se movilizaba un tractocamión.

“Al parecer la moto en la que iba ‘Kiko’ no tenía luces y el conductor no lo vio y se lo llevó por delante. El carro particular tiró un ‘volantazo’ y se estrelló con la parte trasera de un tractocamión”, señaló un testigo.