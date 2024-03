$!Video: “Me ha apuñalado muchas veces”, mujer fue agredida por su expareja en el Centro de Bucaramanga

La encontraron con una herida abierta en la frente, producto de una lesión con un arma cortopunzante. Así fue hallada, por uniformados de la Policía en el Centro de Bucaramanga, una mujer que denunció que su expareja sentimental.

El lamentable hecho de violencia ocurrió el pasado viernes 8 de marzo en horas de la noche, justo cuando se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer.

La víctima manifestó que se encontró con su expareja en la carrera 15 con calle 32 del Centro de Bucaramanga. Después de una discusión, el hombre la agredió con un arma cortopunzante.

“Él me ha apuñalado varias veces. Me rompió el labio, me lesionó en el cuello y en la frente. Lo he denunciado muchas veces en la Fiscalía, pero no hacen nada”, comentó la mujer.