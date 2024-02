Video: Se incendió una turbo en la vía Bucaramanga-El Playón

Un compañero del conductor le aseguró a Vanguardia que en la turbo se transportaban medicamentos y el viaje era de Rionegro, Santander, a la costa Atlántica.

“Yo me bajé a ayudar al compañero y me dijo que fue una falla mecánica o eléctrica. No pudo hacer mayor cosa porque el fuego se propagó en cuestión de segundos, tampoco lo pudimos apagar con los extintores. Por fortuna no hubo heridos”, señaló el testigo.

Los Bomberos Voluntarios de Rionegro llegaron al sitio y sofocaron las llamas que consumieron gran parte de la carrocería y el cargamento de medicamentos. El automotor quedó con pérdidas totales.