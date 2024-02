$!“Yo no me la iba a robar”, nuevos detalles de la recuperación de espada de Monumento a Bolívar en Bucaramanga

El habitante en condición de calle manifestó que no se iba a robar la espada.

Quien fue señalado de sustraer la histórica pieza fue un habitante en condición de calle. Vanguardia diálogo con el ciudadano identificado como Víctor Maldonado, quien aseguró que no se quería robar la espada y que por accidente se desprendió cuando quería bajar una camiseta.

“Yo tenía una camiseta ahí colgada en la espada. Tiré la camisa y la espada se me vino encima, me pegó en la pierna. Yo no le quito nada a nadie, soy un reciclador”, señaló el hombre.

No obstante, la comunidad manifestó que el sujeto tomó en sus brazos el elemento y lo llevaba por el parque. Allí reaccionaron los vecinos y se la quitaron dejándola guardada en un edificio del sector.

“Yo estaba paseando el perro, y pudo ser un accidente, pero el individuo iba con la espada y se la quitamos, él dice que la iba a entregar, cosa que dudamos”, señaló un habitante del barrio Bolívar.